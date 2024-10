Członkowie One Directon żegnają Liama Payne'a. "Jesteśmy kompletnie zdruzgotani"

One Direction w błyskawicznym tempie podbił serca nastolatek. Pierwszy grupę opuścił Zayn Malik, który uargumentował swoją zaskakującą decyzję dużą presją i chęcią prowadzania życia z dala od sławy. Po tym przełomowym kroku pozostali członkowie postanowili również pójść osobnymi ścieżkami, stawiając na solowe kariery. Liam Payne nie stanowił wyjątku. Niestety, wokalista zmarł 16 października 2024 roku. Jego koledzy postanowili oficjalnie pożegnać artystę.

One Direction z żalem żegna Liama Payne'a. "Będzie nam go bardzo brakowało"

Instagram zespołu zgromadził ponad 23 miliony obserwujących. Profil przepełniony jest dawnymi kadrami wokalistów z młodości, którzy dziś wyglądają zupełnie inaczej. Najnowszy wpis stanowi łamiące serce pożegnanie zmarłego Liama Payne'a. Pod nim podpisali się pozostali członkowie grupy. "Jesteśmy kompletnie zdruzgotani wiadomością o śmierci Liama. Z czasem, gdy wszyscy będą mogli, będzie więcej do powiedzenia. Ale na razie poświęcimy trochę czasu na opłakanie i przetworzenie straty naszego brata, którego bardzo kochaliśmy" - czytamy na początku posta. "Wspomnienia, które z nim dzieliliśmy, będą pielęgnowane na zawsze. Na razie nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i fanami, którzy kochali go razem z nami. Będzie nam go bardzo brakowało. Kochamy cię Liam. Louis, Zayn, Niall i Harry" - dodano na koniec. Wpis wygenerował ogromny zasięg. W komentarzach pod nim nie brakuje słów zdruzgotanych fanów. "Proszę stwórzcie jedną ostatnią piosenkę razem jako hołd dla Liama", "Nie byłem gotowy na ten post", "Liam uratował nas swoimi piosenkami, a my nie mogliśmy uratować jego" - czytamy.

Rodzina Liama Payne'a również opublikowała oświadczenie

W żałobie pogrążeni są obecnie nie tylko członkowie One Direction i fani wokalisty, ale oczywiście jego najbliższa rodzina. Stacja BBC postanowiła zacytować oświadczenie bliskich Payne'a. Zaznaczono, że odejście muzyka było dla nich ogromnym zaskoczeniem. "Jesteśmy załamani. Liam na zawsze pozostanie w naszych sercach. Będziemy pamiętać go jako dobrą, zabawną i dzielną duszę. W tym trudnym czasie jako rodzina wspieramy się najlepiej, jak potrafimy, ale chcielibyśmy prosić o uszanowanie naszej prywatności" - napisano w oświadczeniu.

