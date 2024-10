Celine Dion oblana lodowatym napojem. Reakcja piosenkarki zaskakuje

Celine Dion od dłuższego czasu zmaga się z ciężką chorobą. W 2022 roku u wokalistki zdiagnozowano zespół sztywności uogólnionej. Artystka zmuszona była odwołać swoje koncerty, w tym także dwa, które miały się odbyć w Polsce, i wycofała się z życia publicznego. Jakiś czas temu na platformie Prime Video miał premierę film, który opowiadał historię piosenkarki. Poruszono także temat choroby artystki. Ostatnio Dion zaskoczyła fanów i pojawiła się w spocie reklamowym.

Celine Dion wystąpiła w reklamie. Oblano ją lodowatym napojem

Futbol jest w Stanach Zjednoczonych dyscypliną sportową, która budzi najwięcej emocji. Mecze o najwyższą stawkę gromadzą na trybunach i przed telewizorami miliony kibiców. Do takich wydarzeń z pewnością zalicza się Sunday Night Football. W tym roku na boisku zmierzyły się drużyny Dallas Cowboys i Pittsburgh Steelers. W spocie promującym wydarzenie wystąpiła natomiast sama Celine Dion. Gwiazda z pasją opowiadała o sportowej rywalizacji, nawiązując do swojego hitu "It's All Coming Back to Me Now".

But when you touch me like this. And you hold me like that, it kinda fits, no? (pol. kiedy dotykasz mnie w ten sposób, kiedy trzymasz mnie w ten sposób – to pasuje, czyż nie?)

- skomentowała słowami piosenki boiskowe zmagania. Najbardziej interesująca była jednak końcówka reklamy, kiedy to na piosenkarkę wylano wiadro lodowatego napoju. Takie sceny często możemy obserwować na boisku. Gwiazda nie miała jednak nic przeciwko, wydawała się wręcz zachwycona tego typu "niespodzianką".

Celine Dion o szczerze o objawach swojej choroby. " To tak, jakby ktoś cię dusił"

Celine Dion cierpi na nieuleczalną chorobę. Gwiazda zamierza jednak do końca walczyć o zdrowie i sprawność. - Ciężko pracuję każdego dnia. Przyznaję, że jest to walka. Bardzo za tym tęsknię. Tęsknię za ludźmi (...) Jeśli nie będę mogła biegać, będę chodzić. Jeśli nie będę mogła chodzić, będę się czołgać. Nie zatrzymam się - zapewniała w filmie dokumentalnym "I Am: Celine Dion". Piosenkarka zdradziła też, z jakie objawy towarzyszą jej przypadłości. Okazuje się, że choroba wpływa także na jej wokal. - Wyobraź sobie, że ktoś stale naciska na twoją krtań. To tak, jakby ktoś cię dusił. Przez ciągłe skurcze nie mogę utrzymywać tonacji - wyznała w wywiadzie dla NBC.