Wypatrywane przez cały świat polityczne spotkanie zostało nadane 11 września o 3 w nocy polskiego czasu. Donald Trump i Kamala Harris spotkali się w National Constitutional Center w Filadelfii. Było to pierwsze starcie politycznych oponentów, którzy kandydują w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z pierwszymi sondażami zdaniem wyborców wygrała Kamala Harris. A co można powiedzieć o stylizacjach polityków? W rozmowie z Plotkiem stylista Michał Musiał stwierdził, że niezależnie od sympatii politycznych w tym przypadku wynik rozkłada się po równo.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto ma większe szanse na wygraną?

Ekspert o stylizacjach Donalda Trumpa i Kamali Harris w trakcie debaty

Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem zauważył, że Harris zdecydowała się tym razem na klasykę w najczystszej postaci. - Postawiła na czarny garnitur, który połączyła z białą, wiązaną pod szyją bluzką. Stylizacja była perfekcyjnie dopasowana do sylwetki i można śmiało pokusić się na stwierdzenie, że wyglądała tak, jakby była szyta na miarę - ocenił dla nas ekspert. Całość uzupełniła naturalnie ułożona fryzura i subtelny makijaż. - Harris prezentowała się bardzo profesjonalnie. W jej stylizacji nie było miejsca na przypadek - zaznacza.

Stylista zwraca uwagę, że Donald Trump nie wypadł gorzej niż jego oponentka - przynajmniej jeśli chodzi o strój. - Podobnie jak jego polityczna przeciwniczka postawił na elegancję - mówi nam Michał Musiał. - Wybrał granatowy garnitur, który zestawił z nieśmiertelną, białą koszulą. Całość ożywił czerwony, gładki krawat. U Trumpa zobaczyliśmy połączenie trzech kolorów, które praktycznie zawsze wygląda dobrze. Garnitur był naprawdę dobrze skrojony i widać było, że został uszyty z dbałością o najmniejszy detal - podsumowuje ekspert.

debataOtwórz galerię

Taylor Swift poparła Kamalę Harris

Tuż po zakończeniu debaty do wydarzenia odniosła się na Instagramie Taylor Swift. Wokalistka rozwiała wszelkie wątpliwości i wyraziła swoje poparcie dla Kamali Harris. "Uważam, że Kamala jest rozważną, utalentowaną liderką i wierzę, że możemy osiągnąć w naszym kraju bardzo wiele, jeśli przewodzić będzie nam spokój, nie chaos" - napisała Swift. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Chcesz, żeby nic Cię nie ominęło? Dołącz do kanału nadawczego Gazeta.pl "Co to będzie w Ameryce". Znajdziesz tam najważniejsze informacje na temat kampanii wyborczej w USA.