Dom Mody Klif świętował uroczyście 25 urodziny. Nie zabrakło znanych nazwisk. Maciej Musiałowski i Andrzej Pągowski gwiazdami wieczoru

Warszawski Dom Mody Klif to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na zakupy. 6 czerwca ta niezwykła przestrzeń obchodziła swoje 25. urodziny. Z tej właśnie okazji odbył się wyjątkowy event – Klif Fashion Night. Tego dnia, poza rabatami i prezentami, klienci mieli okazję wziąć udział także w warsztatach i inspirujących spotkaniach autorskich. Zwieńczeniem całego wydarzenia był koncert. Urodzinowe atrakcje były bezpłatne, wystarczyło jedynie pobrać wejściówkę ze strony internetowej Domu Mody Klif. Wszystkiego, co działo się tego wieczoru, nie jesteśmy w stanie dokładnie opisać, jedno jest jednak pewne, nieobecni mają czego żałować. To z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń tego sezonu.

Analiza kolorystyczna oraz warsztaty tworzenia własnych szminek

Ciekawym warsztatem była analiza kolorystyczna, dzięki której uczestnicy poznali tzw. indywidualną paletę barw. To odcienie, które w naturalny sposób podkreślają atuty urody oraz harmonizują z kolorem oczu, włosów i skóry. Dawka wiedzy otrzymana od profesjonalnych kolorystek z pewnością ułatwi przyszłe zakupy modowe oraz makijażowe. Skoro mowa o kosmetykach, to podczas Klif Fashion Night odbyły się także warsztaty z tworzenia własnych szminek. Pozwoliło to nie tylko poznać od środka cały proces powstawania pomadki, ale także dało uczestniczkom możliwość stworzenia idealnego koloru. To nie lada gratka, zwłaszcza dla pań, które nie są w stanie znaleźć w drogerii wymarzonego odcienia. Taka okazja nie zdarza się często.

Fotografka gwiazd zdradziła, jak pozować na zdjęciach

Dużym zainteresowaniem cieszył się także warsztat z… pozowania. Wiele kobiet nie lubi zdjęć, a stwierdzenie "jestem niefotogeniczna" wypowiada podobno nawet 99 proc. osób wchodzących do studia fotograficznego. Podczas spotkania uczestniczki dowiedziały się, jak pozować, aby lepiej wyglądać na zdjęciach. Warsztaty poprowadziła fotografka Magdalena Sobieska, która w przeszłości fotografowała m.in. Bruce’a Willisa. Całość zakończyła się mini sesją zdjęciową, podczas której uczestniczki mogły wykorzystać swoje nowe umiejętności. Inspirująco było także na spotkaniu z polsko-brytyjską ilustratorką Adrianą Krawcewicz. Polka ma na koncie współpracę z takimi markami jak m.in. Chanel, Oscar De La Renta i Roberto Cavalli.

AKPA/materiały promocyjne

Andrzej Pągowski i Maciej Musiałowski w warszawskim Domu Mody Klif

Ważnym wydarzeniem było także spotkanie z Andrzejem Pągowskim. To jeden z najwybitniejszych polskich grafików, który stworzył ponad 1500 plakatów, docenionych także za granicą. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i państwowych, m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku i San Francisco, w Centrum Pompidou w Paryżu. Dodatkowo Metropolitan Museum of Modern Art uznało jego plakat "Uśmiech wilka" za jedno z najważniejszych dzieł sztuki nowoczesnej w swoich zbiorach. Wisienką na torcie Klif Fashion Night był koncert Macieja Musiałowskiego. To utalentowany piosenkarz i jeden z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia. Nagradzany był m.in. w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera.

Czwartkowy wieczór na Muranowie był wyjątkowy. Bogaty program po raz kolejny pokazał, że Dom Mody Klif to niezwykła przestrzeń, gdzie człowiek, jego pasje oraz miłość do mody i trendów są najważniejsze. Uczestnicy Klif Fashion Night z pewnością na długo zapamiętają inspirujące spotkania i niekończące się rozmowy. Domowi Mody Klif życzymy dalszego rozwoju i co najmniej kolejnych 25 lat działalności.

