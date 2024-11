Ewa Bilan-Stoch została modelką. Co za gracja! Na widowni nie mogło zabraknąć męża

Ewa Bilan-Stoch z zawodu i pasji jest fotografką. Jej Instagram przepełniają kreatywne kadry - w ostatnim czasie mogliśmy zauważyć portrety sportowców i żołnierzy. Tym razem to żona Kamila Stocha skradła show, ponieważ otworzyła pokaz kreacją od Jadwigi Trebunii-Tutki z Haft Fashion. Jesteście ciekawi, jak sobie poradziła?

Ewa Bilan-Stoch jako modelka. Na widowni nie mogło zabraknąć jej męża

Pokaz w Zakopanem był przepełniony folkowymi, kolorowymi sukniami, które prezentowały piękne modelki. Jedną z nich była Ewa Bilan-Stoch. Żona sportowca zdecydowanie dała popis na wybiegu. Jej barwna suknia z wyrazistymi kwiatami wspaniale podkreślała jej jasne włosy i skórę. Fotografka wkroczyła na pokaz z uśmiechem i zauważalną ekscytacją. Kadry z tego wydarzenia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Bilan-Stoch pokazała przy okazji, jak wygląda na co dzień. Dominuje u niej raczej sportowy styl. Na widowni nie zabrakło jej przyjaciół i oczywiście partnera - Kamil Stoch kibicował żonie podczas pokazu. Przed sportowcem ważny okres, ponieważ wkrótce będzie uczestniczył w uroczystej inauguracji Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn.

Ewa Bilan-Stoch i jej wykształcenie. Zajmuje się wieloma dziedzinami

Fotografia to tylko jedno z zajęć żony skoczka. Bilan-Stoch ma agencję marketingową oraz jest prezeską ośrodka szkolącego młodych skoczków. Ponadto prowadzi markę z odzieżą sygnowaną nazwiskiem ukochanego. Co ciekawe, z wykształcenia jest pedagogiem i absolwentką Krakowskich Szkół Artystycznych. Poznanie Kamila Stocha wiele zmieniło w jej życiu. - Był nieśmiały, nie patrzył mi w oczy, spuszczał wzrok i... to mnie kompletnie zauroczyło. Spodobał mi się. Intuicyjnie poczułam, że to bardzo dobry, wrażliwy człowiek - tak Bilan-Stoch wspominała pierwsze chwile z przyszłym mężem dla magazynu "Pani". Co z kolei o tym związku mówił skoczek? - Wziąłem ślub dość wcześnie, ale chciałem wracać do kogoś, kto będzie czekał na mnie w domu. Nie rodzice, ale ktoś, z kim mogę pogadać o wszystkim, przytulić się czy wyjść na kolację. Takim jestem typem człowieka i cieszę się, że znalazłem najbardziej odpowiednią osobę - wyznał przed laty.