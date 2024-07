Kariera sportowców zazwyczaj nie trwa długo. Najczęściej w okolicach 40. urodzin zawodowi atleci zaczynają myśleć o sportowej emeryturze. Niektórzy udowadniają jednak, że wiek to tylko liczba, a dojrzałość może być zaletą w niektórych dyscyplinach sportowych. Pokazała to Katarzyna Milczarek, która już niebawem skończy 59 lat. Dla zawodniczki jeździeckiej konkurencji ujeżdżenia będą to drugie igrzyska olimpijskie. Nie twierdzi jednak, że ostatnie.

Katarzyna Milczarek to najstarsza polska olimpijka. Kim jest?

Katarzyna Milczarek urodziła się 2 września 1965 r. w Warszawie, co oznacza, że niebawem skończy 59 lat. We wtorek 30 lipca sportsmenka otworzyła w polskich barwach drużynowy konkurs ujeżdżenia, zostając tym samym najstarszą olimpijką, która reprezentowała barwy Rzeczpospolitej. W momencie startu miała dokładnie 58 lat i 332 dni. Do tej pory rekord ten należał do Józefa Kiszkurno, który w 1952 roku wystąpił na igrzyskach w Helsinkach (zawodnik trapu miał wówczas 57 lat i 176 dni). Milczarek swój debiut olimpijski zaliczyła w Londynie w 2012 roku. Zawodniczka nie wyklucza jednak, że jeszcze wystartuje.

- mówiła w rozmowie z portalem polsatsport.pl. Mielczarek twierdzi również, że w niektórych dyscyplinach dojrzały wiek jest plusem. Doświadczenie pomaga między innymi zredukować stres związany ze startem. - Ja jeżdżę konno od 42 lat, więc naprawdę niedużo rzeczy już jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi ze względu na doświadczenie. To jest piękne w tym sporcie, że to doświadczenie procentuje - zdradziła we wspomnianym wywiadzie.

Katarzyna Milczarek prywatnie. Sportsmenka kocha zwierzęta

Katarzyna Milczarek prowadzi instagramowy profil, który jest obserwowany przez kilka tysięcy internautów. Zawodniczka jeździeckiej konkurencji ujeżdżenia dzieli się tam głównie momentami z życia zawodowego, niekiedy jednak uraczy fanów prywatnymi kadrami. Dzięki opublikowanym przez olimpijkę zdjęciom możemy dowiedzieć się, że jest nie tylko miłośniczką koni, ale także psów. Razem z nią mieszkają dwa czworonogi - Joda i Junior. Sportsmenka pokazuje też, że czasem zamiast bryczesów lubi założyć elegancką kreację. Zdjęcia Katarzyny Milczarek znajdziecie w naszej galerii.