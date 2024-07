Choć Hubert Hurkacz wciąż utrzymuje się w dziesiątce najlepszych tenisistów na świecie, to sportowiec przeżywa ostatnio gorszy czas. Wszystko za sprawą kontuzji, która wykluczyła go z igrzysk olimpijskich. -Podjęliśmy decyzję z teamem, że nie jestem w stanie zagrać w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Była to bardzo trudna decyzja, ponieważ marzyłem o tym, by reprezentować Polskę na igrzyskach i móc zdobyć medal dla reprezentacji, ale niestety, zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli - tłumaczył na Instagramie. Wygląda na to, że Hubert będzie musiał spędzić teraz sporo czasu w domu. Na szczęście warunki do rehabilitacji są naprawdę znakomite. Hurkacz mieszka w luksusowej dzielnicy Monte Carlo pełnej obiektów sportowych.

Hubert Hurkacz nie żałuje przeprowadzki do Monte Carlo. "Tu jest piękne otoczenie"

Przeprowadzka do Monako nie była przypadkowa. To właśnie tam według sportowca są najlepsze warunki do trenowania. "Wynająłem tutaj mieszkanie, bo gram turniej, a poza tym to idealne miejsce do dłuższych przygotowań w tej części sezonu. Mamy tu doskonałą pogodę do grania przez niemal cały rok. Jest świetny klub tenisowy z doskonałą infrastrukturą. Monte Carlo nie jest duże, więc wszystko jest w sąsiedztwie" - mówił w rozmowie z "Super Expressem". Do gustu przypadły tenisiście również kuchnia i malownicze krajobrazy. - Sporo warzyw, węglowodanów, ryżu. Proste dania, które łatwo się trawią. Czasami uciekam na plażę, coś zjeść, spotkać się ze znajomymi. Tu jest piękne otoczenie - mówił w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN". Zdjęcia z luksusowej dzielnicy znajdziecie w galerii na górze strony.

Hubert Hurkacz wywołał w sieci prawdziwą burzę. "Dalece niepoważne"

Brak polskiego tenisisty na igrzyskach to jedno. Fani zauważyli, że skoro Hurkacz nie wystąpi w Paryżu, nie będzie również możliwości zagrania miksta z Igą Świątek. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy rozczarowanych kibiców, którzy zaczęli wymyślać plan obejścia takiej sytuacji. Głos w tej sprawie zabrał dziennikarz sportowy Maciej Łuczak. "Rozumiem determinację kibica, który chciałby zobaczyć jak najwięcej polskich tenisów w igrzyskach olimpijskich, ale sugerowanie, że Hubert Hurkacz mógłby pojechać do Paryża żeby zagrać np. gema w debla i skreczować jest jednak dalece niepoważne" - pisał na Twitterze. ZOBACZ TEŻ: Czy Hubert Hurkacz ma dziewczynę? Smutne, co zdradził tenisista