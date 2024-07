Zagraniczne media huczą. Cristiano Ronaldo ma ingerować zabiegami w miejsca intymne

Metamorfoza wyglądu Cristiano Ronaldo od lat jest szeroko omawiana w mediach. Na pierwszy rzut oka widać przede wszystkim, że piłkarz zainwestował w nowy uśmiech, a jego zęby wyglądają dziś zupełnie inaczej niż na początku kariery. Od dawna spekuluje się także, że kapitan Portugalii ma stosować zabiegi odmładzające. Zaskakującą informację na temat rzekomej ingerencji w wygląd Ronaldo ujawniły hiszpańskie media.

Cristiano Ronaldo wstrzykuje botoks w miejsca intymne?

Ten temat został poruszony w programie "Espejo Publico" w hiszpańskiej telewizji Antena 3. Prowadząca Gema Lopez wyliczała, że Cristiano Ronaldo miał przechodzić m.in. liposukcję czy plastykę nosa. Gospodyni show wspomniała także, że zawodnik Al-Nassr miał również rzekomo wstrzykiwać botoks, aby zwiększyć grubość przyrodzenia. Zaproszony do programu ekspert dr Miguel de la Pena podkreślił, że do procedury, o której mowa, nie ma żadnych wskazań medycznych ani estetycznych i daje ona wyłącznie wizualne wrażenie. Zaznaczył także, że zabieg trzeba powtarzać co jakiś czas, aby efekt się utrzymał, a w dodatku m.in. w Hiszpanii jest on niedozwolony.

Ekspertka wyliczyła, co poprawił sobie Cristiano Ronaldo

Komentarza na temat metamorfozy Cristiano Ronaldo Plotkowi udzieliła ekspertka od medycyny estetycznej Anna Kropiwnicka - Ageless Clinic by Lekarka w Wielkim mieście. Jej zdaniem nie ma wątpliwości, że piłkarz jest regularnym klientem gabinetów medycyny estetycznej, a najbardziej w oczy rzuca się jego metamorfoza zębów. - Ta zmiana była też na pewno najbardziej kosztowna - stwierdziła. Nie mam również wątpliwości, że piłkarz regularnie korzysta z zabiegów z zastosowaniem toksyny botulinowej w celu wygładzenia zmarszczek mimicznych oraz popularnych teraz i skutecznych stymulatorów i również wypełniaczy - dodała ekspertka. Jej zdaniem gładka cera Ronaldo nie jest wyłącznie efektem dobrze dobranej pielęgnacji. Specjalistka uważa, że sportowiec może regularnie chodzić m.in. na zabiegi laseroterapii, radiofrekwencji mikroigłowej i mezoterapii. - Odpowiednio zaplanowane i dobrane indywidualnie pod potrzeby pacjenta potrafią pięknie oszukać czas - zaznaczyła. Zdjęcie Cristiano Ronaldo sprzed metamorfozy znajdziecie w galerii na górze strony.