Iga Świątek od lat jest jedną z najważniejszych postaci w świecie polskiego sportu. Tenisistka dopiero co znalazła się w centrum zainteresowania. 8 czerwca miała miejsce jej czwarta wygrana we French Open. Co więcej, to jej trzecie zwycięstwo z rzędu w turnieju. Iga z chęcią pozowała z ogromnym pucharem. Wróćmy na chwilę jednak do 2022 roku. Po finale Roland Garros Iga otrzymała dużo merytorycznych pytań. Dziennikarze skupiali się jednak wokół tematyki sportu. Jeden z reporterów zadał nietypowe pytanie. Było warto?

Iga Świątek otrzymała nietypowe pytanie. Było nie na miejscu?

W trakcie konferencji prasowej Iga Świątek usłyszała dość nietypowe pytanie. Jeden z dziennikarzy poruszył temat... makijażu. Od razu rozwinął swoją myśl, tłumacząc, o co dokładnie mu chodziło. - Poza kortem, gdy idziesz na imprezę, czy stosujesz make-up? Lubisz wyglądać elegancko i poważnie? Ponieważ wiele zawodniczek, które widzieliśmy w przeszłości, stało godzinami przed lustrem, zanim wyszły na kort i stosowały make-up. A ty wydajesz się być bardzo naturalna - powiedział bez wahania.

Iga nie kryła zaskoczenia. Tenisistka była nieco zmieszana pytaniem. Próbowała ukryć zakłopotanie, obracając wszystko w żart. - Ok, dziękuję. Cóż, noszę czapkę i dlatego nie muszę martwić się o moje włosy. To najbardziej pozytywna rzecz. Nie noszę makijażu, bo nie czuję, że muszę i nie sądzę, żeby to coś zmieniło. Poza tym zniszczy się, gdy użyję ręcznika, ocierając pot - powiedziała Świątek. Z uśmiechem dodała również, że tej kwestii nie miała przygotowanej odpowiedzi w notatniku sporządzonym przez zespół PR. - Trudno mi odpowiedzieć - podkreśliła. Na końcu dodała, że rzadko się maluje. Przyznała, że dopiero co nauczyła się wykonywać podstawowy makijaż. Po więcej zdjęć Igi Świątek zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Iga Świątek z pucharem French Open, Paryż, czerwiec 2024 r. Fot. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Pytanie o makijaż nie powinno w ogóle paść?

Pytanie dotyczące makijażu nie spodobało się każdemu. W mediach społecznościowych pojawiły się raczej negatywne komentarze na ten temat. Warto podkreślić, że sportowcy z reguły wypowiadają się na różne kwestie. Wiele osób było jednak zdania, że nie był to odpowiedni czas, a tam bardziej miejsce. - Oto rzecz, o którą podczas dzisiejszej konferencji prasowej pytano numer jeden na świecie i świeżo ukoronowaną mistrzynię French Open Igę Świątek. Bez komentarza, bo nie mam słów - napisała na Twitterze Catherine Whitaker z BBC Sport, przytaczając pytanie o makijaż. Zgadzacie się? ZOBACZ TEŻ: Badach zalał się łzami na meczu Igi Świątek. Podziękował Kwaśniewskiej za wyjątkowy prezent

Iga Świątek z pucharem French Open po meczu z Jasmine Paolini. Paryż, czerwiec 2024 r. Fot. REUTERS/Lisi Niesner