Kuba Błaszyczkowski jest aktywny w mediach, ale nie należy do grona sportowców, którzy przesadnie chwalą się życiem prywatnym. Oczywiście piłkarz w wywiadach opowiadał o mamie, która została zamordowana i o trudnym dzieciństwie. Stara się jednak chronić prywatność młodszej od niego o trzy lata żony Agaty. Ukochana sportowca od czasu do czasu towarzyszy mu jednak na ściankach podczas imprez branżowych. Była przy piłkarzu m.in. podczas oficjalnego pokazu biograficznego filmu o Błaszczykowskim - "Kuba". Towarzyszyła mu również podczas ostatniej Gali Mistrzów Sportu. Wzruszona jego przemową nie mogła wówczas ukryć emocji. Co jednak wiemy o ukochanej piłkarza?

Kuba Błaszczykowski poznał żonę, kiedy był nastolatkiem. Napisał do niej przez Gad-Gadu

Zakochani pierwszy raz spotkali się w 2005 roku. Jakub grał w KS Częstochowa, a Agata (wówczas jeszcze Gołaszewska) uczyła się w liceum ogólnokształcącym. Poznali się przez znajomych i niemal od razu się w sobie zakochali. "Miałam szesnaście lat. Znaliśmy się z widzenia. On grał w KS Częstochowa, a mój tata był działaczem Rakowa [...]. Byłam z koleżankami w pubie. Z kolegami Kuby znałam się wcześniej i pamiętam, że raz z nimi przyszedł. Wszedł taki zakapturzony, Tomek nas poznał i tyle" - wyznała żona piłkarza w rozmowie z dziennikarką Małgorzatą Domagalik (zapis tej rozmowy znalazł się w biografii Błaszczykowskiego "Kuba"). Z kolei w filmie dokumentalnym o życiu piłkarza (tu również tytuł "Kuba"), wspominała, że Jakub zaczepił ją przez popularny wówczas komunikator internetowy Gadu-Gadu. Prosił wówczas Gołaszewską o... numer do kolegi, z którym grał w tej samej drużynie.

Jak podałam [numer -red.], to już napisał wprost, czy się spotkamy. Od razu z grubej rury przeszedł do rzeczy. Nie sądziłam, że to będzie coś poważnego

- usłyszeli widzowie. Jak się okazało, relacja szybko się rozwinęła. Dwa lata później para się zaręczyła, a następnie stanęła na ślubnym kobiercu. Na ich ślubie bawili się m.in. Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek oraz Marcin Wasilewski. Małżonkowie wychowują trójkę dzieci, dwie córki: Oliwię i Lenę oraz syna Fabiana. Zdjęcie pary z początku związku znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kuba Błaszczykowski o żonie

Żona piłkarza ma obecnie 36 lat i zajmuje się domem oraz trojgiem dzieci. - Wiedziałam, na co się decyduję, wychodząc za Kubę. Taka jest nasza rola: siedzieć w domu, grzecznie, dzielnie czekać na męża i wspierać go w każdej sytuacji. Nie jest lekko, ale takie życie ma swoje plusy i minusy - mówił w 2012 roku w "Pytaniu na śniadanie".

Błaszczykowski nigdy nie ukrywał, że podziwia żonę za to, co ta robi dla rodziny. "Z przyjemnością pomagam żonie przy dzieciach, przy domowych sprawach. Skłamałbym, gdybym powiedział, że 'trzymam' dom. To robi Agata, ale nie uchylam się od odpowiedzialności" - mówił w wywiadzie dla magazynu "Tempo". Gdy w 2021 roku piłkarz odbierał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, zdecydował się złożyć publiczny ukłon w stronę ukochanej. - Słyszałem wiele razy, że odbiciem czy lustrem każdego mężczyzny jest jego kobieta. We wszystkich moich sukcesach, w tym, że stałem się człowiekiem empatycznym, (...) jest duża zasługa mojej małżonki, która zmieniła mnie jako człowieka - powiedział.