Nasza reprezentacja nie ma powodów do dumy na Euro 2024. Dużo lepiej na tle piłkarzy wypada trener Biało-Czerwonych Michał Probierz. Ponieważ dużo się mówi o jego ekstrawaganckich garniturach, które zakłada na murawę, stylistka ma dla niego ważne rady. I mówi, jak może wykorzystać swój potencjał modela. - Patrząc teraz na historię polskiej drużyny na tych mistrzostwach, myślę, że może trzeba by przyśpieszyć przebiórki trenera w te nowe garnitury. Już nie zasada, że jeden garnitur na każdy na mecz, bo będzie mógł ich założyć tylko trzy. Może teraz powinien się przebierać na każdą połowę, to wykorzysta ich więcej, bo przecież miał je przygotowane na całość Euro - powiedziała w rozmowie z Plotkiem stylistka gwiazd Ewa Rubasińska-Ianiro.

Michał Probierz zostanie trenerem w koszykówce albo hokeju?

W swojej ocenie Ewa Rubasińska-Ianiro idzie nawet o krok dalej i radzi Probierzowi zajęcie się innymi dyscyplinami sportu. Wszystko po to, by miał większe modowe pole do popisu. - Na półfinał mistrzostw to we fraku powinien wystąpić. A może Probierz musi być trenerem w koszykówce albo hokeju? Tam będzie miał więcej przerw i więcej możliwości wykorzystania pięknych ubrań. Musi się nad tym zastanowić bo jeżeli stawia na bycie trendsetterem, no to musi iść do przodu i przebierać się częściej, by wykorzystać swój potencjał modela - podsumowała specjalistka. Więcej zdjęć ostatnich stylizacji Michała Probierza, znajdziesz w galerii na górze strony.

Zarobki Michała Probierza. Ma sojusznika w Strasburgerze

Gdy selekcjonerem Polaków był Fernando Santos, otrzymywał 700 tys. zł miesięcznie, czyli 8,4 mln zł rocznie. Dla porównania Paulo Sousa dostawał 315 tys. zł miesięcznie. Obecny selekcjoner zarabia ponoć od nich mniej. "Zarobki Santosa na pewno będą nieosiągalne dla jakiegokolwiek polskiego trenera" - powiedział ostatnio jeden z dziennikarzy sportowych w rozmowie z portalem businessinsider.com.pl. Według nieoficjalnych informacji nasz trener zarabia ok. 200 tys. zł miesięcznie, czyli 2,4 mln zł rocznie. Jego fanem jest Karol Strasburger. - Miałem okazję poznać go osobiście i bardzo go szanuję, poglądy i jego osobowość. Niektórzy nawet mówią, że jemu życzą więcej dobrego, niż całej reprezentacji. To fachowiec. Niewątpliwie wie, czego chce. Ma silną rękę, nie ściemnia, nie udaje, nie kombinuje. Potrafi powiedzieć, że jak było źle, to było źle. To wszystko, tak jak w sporcie to powinno wyglądać. Nie wszyscy może go za to lubią, bo nie lubi się ludzi, którzy mówią prawdę - stwierdził prowadzący "Familiadę" w rozmowie z "Faktem".

