Oczy całego świata skierowane są na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, w których udział bierze reprezentacja Polski. Pierwsze starcie naszych kadrowiczów z Holendrami zakończyło się porażką. To jednak nie koniec emocji, bo rozgrywki trwają, a Finał Euro 2024 odbędzie się 14 lipca na Olympiastadion w Berlinie. Ten stadion może pomieścić ponad 70 tysięcy osób, więc szykuje się olbrzymie widowisko. Tak popularne wydarzenie jest idealną okazją do tego, aby przyjrzeć się, ile lat mają najpopularniejsi piłkarze na całym świecie.

Ile lat ma Cristano Ronaldo, Pepe i Tomas Soucek?

Zdecydowanie jedną z największych gwiazd piłki nożnej jest Cristiano Ronaldo, który od lat zachwyca doskonałą formą i wynikami. Sportowiec ma 39 lat, ale nie zamierza schodzić z boiska. Występuje na pozycji napastnika w saudyjskim klubie Al-Nassr i jest kapitanem reprezentacji Portugalii w piłce nożnej. Prawdopodobnie sportowiec zaprezentuje pokaz swoich umiejętności w meczu z Czechami, który rozpocznie się 18 czerwca o godzinie 21:00. Ronaldo nie jest jednak najstarszym reprezentantem Portugalii. Wśród powołanych na Euro 2024 znalazł się także 41-letni Pepe, który występuje na pozycji obrońcy w portugalskim klubie FC Porto. Piłkarze już wkrótce będą musieli stawić czoła młodszemu koledze na boisku. 29-letni Tomas Soucek, kapitan reprezentacji Czech, także jest w świetnej formie. Chcecie zobaczyć, jak wygląda bez koszulki? Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony.

Ile lat ma Kylian Mbappe, Robert Lewandowski i Leo Messi?

Do grupy najpopularniejszych piłkarzy występujących na Euro z pewnością możemy zaliczyć także reprezentanta Francji, Kyliana Mbappe. Sportowiec ma 26 lat i wiele sukcesów na koncie. Od niedawna występuje na pozycji napastnika w hiszpańskim klubie Real Madryt. Piłkarz będzie miał okazje zmierzyć się 36-letnim Robertem Lewandowskim w meczu Francja-Polska, który odbędzie się 25 czerwca. Co ciekawe, nasz reprezentant jest młodszy o rok od jednego z najbardziej utytułowanych piłkarzy na świecie, Leo Messiego. ZOBACZ TEŻ: Wojciech Szczęsny przeniesie się do gorącego kraju? Tyle ma zarobić. Padła kosmiczna kwota