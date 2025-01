Tomasz Wolny po zakończeniu pracy w "Pytaniu na śniadanie" pojawił się w projekcie Krzysztofa Stanowskiego. Pierwsze wejście dziennikarza zobaczyliśmy 12 listopada 2024 roku. Dołączył tym samym do znanych twarzy TVP, czyli Izabelli Krzan i Tomasza Kammela, którzy ciepło go przyjęli, podobnie jak widzowie Kanału Zero. Tak jak było u publicznego nadawcy, teraz możemy oglądać Wolnego m.in. w porannym formacie. Podczas wiosennej ramówki Polsatu zapytaliśmy prezentera o to, jak doszło do jego pracy w kanale YouTube.

Zobacz wideo Wolny o pracy u Stanowskiego

Tomasz Wolny o nowej pracy

Zapytaliśmy dziennikarza, jak wyglądało jego pierwsze spotkanie z szefem Kanału Zero. - Najnormalniej w świecie. Prosta rozmowa dwóch facetów, którzy wiedzą, czego chcą w zawodowym życiu. Zawodowa, dziennikarska rozmowa, bardzo sympatyczna, konkretna, męska - wspomina Wolny. Przeszedł następnie do opisania nowego miejsca pracy. Wcześniej pracował w telewizji, co jest dużą zmianą. - Jest to dla mnie nowa materia, internet, inny rodzaj ekranu, inna emocja - zaczął dziennikarz. - Innego rodzaju przekaz i zwrotka, bo w programie telewizyjnym wychodzisz i nie masz możliwości czytania na bieżąco komentarzy i kontaktu z widzami - podkreślił. - To jest cenne i pociągające - podsumował. Zaznaczył, że uczy się pracy w internecie i podchodzi do niej z dużym entuzjazmem.

Tomasz Wolny nie narzeka na brak zajęć. Ogłoszono go w "Tańcu z gwiazdami"

Dziennikarz wkrótce rozpocznie intensywne treningi do tanecznego show Polsatu, który rusza 2 marca 2025 roku. Pora emisji jest niezmienna - 19:55. Wiemy już, że Wolnemu będzie partnerować znana tancerka Daria Syta, która tańczyła w minionych edycjach z Rafałem Zawieruchą i Maciejem Musiałem. Wolny potwierdził w rozmowie z nami, że początkowo odrzucił ofertę "Tańca z gwiazdami", ale finalnie przekonała go żona Agata Tomaszewska-Wolna, która chce, aby nauczył się dobrze tańczyć. Ogłoszenie dziennikarza w sieci wywołało w większości pozytywne reakcje. Będzie śledzili jego taneczne poczynania?