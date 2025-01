Michał Wiśniewski wraz z zespołem Ich Troje reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji dwukrotnie - w 2003 i 2006 roku. Nic więc dziwnego, że obecni podczas ogłaszania wykonawców, którzy zawalczą o bilet na tegoroczne wydarzenie w Bazylei dziennikarze chcieli zapytać muzyka o zdanie na temat jego faworytów. Szczere słowa Wiśniewskiego mogły nie spodobać się części artystów.

Michał Wiśniewski ocenił piosenkę Darii Marx. "D**y nie urwało"

Wokalista w rozmowie z dziennikarką Kanału Zero podzielił się kilkoma miłymi słowami na temat eurowizyjnych propozycji Janusza Radka, Kuby Szmajkowskiego oraz medialnej faworytki Justyny Steczkowskiej. Faworytem w krajowych preselekcjach Wiśniewskiego jest jednak Dominik Dudek z piosenką "Hold The Light". Z drugiej strony najmniej miał przypaść mu do gustu utwór Darii Marx "Let It Burn".

- Na razie szału nie było, d**y nie urwało, jak to mówią. Na ten moment, bo nie jestem nic w stanie powiedzieć. Jak już słyszę te przekombinowania wokalne, to nie jestem fanem. Nigdy nie byłem i nie będę fanem. Od tego są diwy - podsumował krótko artysta, określając przy tym mianem "diw" np. Mariah Carey, czy wspominaną Steczkowską. Wiśniewski dodał też, że mimo wszystko także za Darię będzie trzymał kciuki.

Artyści zawalczą o wyjazd na Eurowizję 2025 już niebawem. Wyłoniono dziesięć piosenek

Przypomnijmy, że w krajowych preselekcjach 14 lutego weźmie udział dziesięć piosenek, które wyłoniono z ponad 220 zgłoszeń. Wśród wyróżnionych artystów nie brakuje znanych na całą Polskę nazwisk, jak i dopiero rozwijających się wykonawców. O wyjazd na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji w Szwajcarii powalczą - Justyna Steczkowska z "Gają", Sw@da i Niczos z "Lusterkami", Chrust i "Tempo", Marien z "Can't Hide", Sonia Maselik z "Rumours", TYNSKY i "Miracle", Dominik Dudek z "Hold The Light", Kuba Szmajkowski i "Pray", Daria Marx z "Let It Burn" oraz Janusz Radek z "In Cosmic Mist". Wszystkie propozycje ocenił redaktor Plotka Marcin Wolniak, a jego tekst możecie znaleźć pod tym linkiem.