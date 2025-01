Telewizja Republika na antenie sukcesywnie krytykuje działania WOŚP i Jerzego Owsiaka. Przed tegorocznym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stacja Tomasza Sakiewicza zorganizowała nawet akcję wiele mówiącą akcję "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę". Wydawać by się mogło, że już po finale pracownicy stacji nieco spuszczą z tonu. Okazuje się, że nie. 27 stycznia prowadzący program "Codziennie *****burza" Maciej Kożuszek na tapet wziął wypowiedzi znanych osób, które wspierały WOŚP lub negatywnie wypowiadały się na temat hejtu, który spotkał Owsiaka.

TV Republika uderza w Joannę Racewicz i Agatę Młynarską

Maciej Kożuszek na wstępie stwierdził, że "medialnym samobójstwem" jest "próba odebrania ludziom tej rzeczy, dzięki której czują się lepsi". - Żeby państwo zrozumieli, o co chodzi, chciałbym pokazać taki filmik: Joanna Racewicz wyraża oburzenie ludźmi, którzy nie rozumieją tego piękna, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - dodał. W TV Republika udostępniono fragment wywiadu dziennikarki z serwisem Kozaczek, w którym Racewicz bardzo kategorycznie odnosiła się do gróźb śmierci, które zaczął otrzymywać Owsiak, a także "siania nienawiści" przez Republikę.

Mocny przekaz. A przekaz moim zdaniem wzmocnił tylko fakt, że ta wypowiedź została nagrana na oddziale onkologii dziecięcej, na którym, co było ewidentnie widać, Joanna Racewicz pracuje jako siostra miłosierdzia

- ironizował Kożuszek. Prowadzący odniósł się również do wypowiedzi Agaty Młynarskiej z zeszłego roku, która w rozmowie z "Faktem" mówiła, że cieszy się, iż relacja z WOŚP wróciła do TVP. - Zawsze mówiłam, że chciałabym zobaczyć ludzi, którzy wykreślali te serduszka WOŚP, a potem ten sprzęt ratował ich bliskich. Chciałabym zobaczyć ich twarze, reakcję na to, że ratuje się ich ukochanych sprzętem z Orkiestry - komentowała dziennikarka.

Troszeczkę to jest sadystyczne. Uważam, że nie mają racji ludzie, którzy mówili, że jak PiS kupuje czołgi, to nie powinien tego robić. Ale też nie jestem taki, że chciałbym zobaczyć, jak ich ten czołg przejedzie

- odniósł się do wypowiedzi Młynarskiej prowadzący.

Maciej Kożuszek mówi o "urojeniu wyższościowym"

Maciej Kożuszek nawiązał również do głośnego wpisu Agaty Młynarskiej z 2016 roku, w którym krytykowała wysyp turystów nad polskim morzem. - Jest takie zaburzenie psychiczne, które Rafał Ziemkiewicz nazwał "urojeniem wyższościowym" - stwierdził prowadzący.

Dalej oberwało się również Mai Ostaszewskiej. Maciej Kożuszek przytoczył wyłącznie nagłówek z artykułu Onetu, który brzmiał: "Maja Ostaszewska nazywa Jurka Owsiaka bohaterem. Krótko podsumowała hejterów". - Ja bym to podsumował tak krótko: czy Orkiestra pomogła chorym w Polsce? Na 100 procent, no wiadomo, że tak. [...] Ale druga sprawa jest taka: czy dzięki Jurkowi Owsiakowi Polska jest lepsza? - mówił w programie.

Nie wydaje mi się, chociaż te patologie tych elit byłyby też obecne, gdyby Jurka Owsiaka nie było. On po prostu był ich katalizatorem

- dodał.