Donald Trump 20 stycznia zostanie oficjalnie zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie jest zorganizowane z ogromną pompą, a podczas uroczystości nie zabraknie bliskich polityka. Zjawili się także znamienici goście, tacy jak Barack Obama, który pojawił się sam bez żony Michelle, która nie chciała uczestniczyć w inauguracji Trumpa. Nie zabrakło oczywiście miliarderów, w tym Elona Muska.

Zobacz wideo Musk stanowi zagrożenie?

Elon Musk rozdaje uśmiechy na inauguracji Trumpa, a Bezos?

Elon Musk to jeden z największych zwolenników Donalda Trumpa. Miliarder mocno angażował się w kampanię, przekazywał spore sumy. Nic dziwnego, że pojawił się na inauguracji. Wyglądał elegancko w garniturze, rozdawał uśmiechy zebranym gościom, a także witał się z przybyłymi miliarderami. Niedaleko niego znalazł się Jeff Bezos, z którym pojawiła się ukochana. Lauren Sanchez postawiła na białą stylizację. Miała marynarkę, pod którą założyła koronkowy top. Włosy związała w kok. Zdjęcia miliarderów znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Na wydarzeniu nie zabrakło poprzednich prezydentów Stanów Zjednoczonych, a także ich żon. Zjawiła się także jeszcze panująca pierwsza dama Jill Biden. Żona Joe Bidena postawiła na kolor. Zjawiła się w komplecie o intensywnym odcieniu fioletu. Miała elegancko ułożone, rozpuszczone włosy. Tuż przed pojawieniem się Donalda Trumpa i Melanii Trump ramię w ramię do sali weszli Joe Biden i Kamala Harris, która przegrała z biznesmenem w walce o urząd prezydenta USA. Ich zdjęcia także znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Tam także znajdziecie kadry innych zaproszonych gości.



Melania Trump i Donald Trump - jak się poznali?

Donald Trump i Melania Trump są małżeństwem od 20 lat - 22 stycznia będą obchodzić kolejną rocznicę. Poznali się podczas nowojorskiego Tygodnia Mody. Jak się dowiadujemy, modelka miała nie zdawać sobie sprawy, kim jest biznesmen.