Danuta Martyniuk ma za sobą dość stresujące chwile. Żona piosenkarza disco polo nie ukrywała rozżalenia, gdy ich syn opublikował w sieci wulgarny filmik skierowany do ojca. "Jestem pewna, że gdy nagrywał ten film, był naćpany. To jest człowiek uzależniony, ja od dawna namawiam go, by poszedł na terapię lub do jakiegoś ośrodka odwykowego. Cały czas mu o tym mówię. Już wcześniej załatwiłam mu dwa ośrodki" - mówiła dla "Faktu". Teraz Danuta Martyniuk postanowiła zapomnieć o medialnych aferach i poszła na imprezę.

Danuta Martyniuk wystroiła się na urodziny koleżanki. Obok tej stylizacji ciężko przejść obojętnie

Danuta Martyniuk wybrała się na urodziny Moniki Siemiątkowskiej. Żona Zenka opublikowała na InstaStories kadr z imprezy, na którym zapozowała z Izabelą Trojanowską. Trzeba przyznać, że zaszalała ze stylizacją. Zaprezentowała się na urodzinach koleżanki w dopasowanej sukience mini ozdobionej kwiatowymi aplikacjami. Do całości dobrała srebrne kolczyki oraz szpilki w tym samym kolorze. To jednak nie wszystko. Uwagę w wyglądzie Danuty Martyniuk zwróciły także bujne fale na jej głowie. Sami zobaczcie fotografię z urodzin, którą znajdziecie w naszej galerii.

Danuta Martyniuk wkrótce wyleci z Polski. "Nie będzie mnie w domu"

Niedawno Danuta Martyniuk udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swoich planach. Jak się okazuje, żona Zenka wybiera się do Australii. Zatrzyma się u swojej chrześniaczki i jej rodziny. "Lecę w marcu i nie będzie mnie w domu przez miesiąc. To długa podróż i długie wakacje, ale na krócej przy takiej wyprawie się nie opłaca. Będę wypoczywać, ale i zwiedzać, bo na pewno trochę pojeździmy, rodzina przygotowała już jakiś plan. (...) Lecę sama, bo mąż jest zajęty i nie ma czasu. Przyznam, że już nie mogę się doczekać" - przekazała w rozmowie z "Faktem".

