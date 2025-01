W październiku media obiegła informacja o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Aktorka potwierdziła tę informację w programie Kuby Wojewódzkiego. - Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... No, jeszcze nie mamy rozwodu, ale... - powiedziała. Od tego momentu aktorka i tancerz co jakiś czas udzielają wywiadów, w których nie brakuje mocnych stwierdzeń. Tak też było w programie "Pobudka!", gdzie Pela porozmawiał z Tomaszem Kammelem oraz raperem Tede.

Zobacz wideo Kaczorowska opowiada o karmie. Nie zabrakło wyznania o przyjaźni z eks

Maciej Pela o rozpadzie małżeństwa. Wspomniał o wyjeździe Agnieszki Kaczorowskiej

Podczas występu w porannym paśmie Maciej Pela opowiedział o swojej relacji z Agnieszką Kaczorowską. Tancerz stwierdził, że byli zgranym małżeństwem aż do udziału aktorki w programie "Królowa przetrwania". - To nie był tylko twór, to była prawda. Przez ileś tam lat byliśmy dobrym związkiem. Tak naprawdę do jej wyjazdu do dżungli byliśmy dobrym związkiem - powiedział przed kamerami. - A dlaczego do dżungli, co się stało w tej dżungli? - dopytywał Tomasz Kammel. - To tylko ona wie - odparł tajemniczo Maciej Pela i zaczął śpiewać. - Póki muzyka gra... - padło z ust tancerza. Wtedy do dyskusji włączył się Tede i nawiązał do krążących w sieci plotek. - Pojawił się tam motyw dźwiękowca, tak widziałem. (...) Dzisiaj to rano sobie oglądałem, pojawiło się, że tam w dżungli był gdzieś dźwiękowiec. Ja kiedyś miałem narzeczoną i rzuciłem ją dla dziewczyny, która była dźwiękowcem - skomentował raper w programie.

Maciej Pela o opiece nad dziećmi. "Zdecydowaliśmy się na..."

Maciej Pela został także zapytany o córki. Tancerz i Kaczorowska nie chcieli obciążać pociech wielkimi zmianami, dlatego zdecydowali się na popularny model opieki. - Dzieci mamy w takiej opiece naprzemiennej pół na pół. Mam nadzieję, że tak zostanie. Tydzień u mnie i tydzień u Agnieszki. Tak naprawdę na chwilę obecną, na ten cały proces rozstania i rozwodu, zdecydowaliśmy się na tzw. model opieki gniazdowej. Czyli dzieci zostają w domu (...), a my co tydzień walizeczka i dzida, nie ma mnie, tak samo jej. Dziewczynki zostają, a my się wymieniamy, żeby one nie musiały zmieniać pokoiku przez jakiś czas - powiedział w programie, czym zaskoczył prowadzących.

