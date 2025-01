Sandra Kubicka chętnie relacjonuje, jak odnajduje się w wymarzonym macierzyństwie. Odkąd w maju 2024 roku na świecie pojawił się Leonard, jej relacje na Instagramie często dotyczą tego, jak upływa jej czas z synem. Modelka nie ukrywa, że nie zawsze jest kolorowo. Chłopiec miewa problemy ze snem, a ona nie ukrywa, że bywa zmęczona, tym samym pokazując innym kobietom, że to całkowicie normalne i mają do tego prawo. Teraz jednak jej najnowsze zdjęcie rozpętało burzę w komentarzach.

REKLAMA

Zobacz wideo Zdobyła się na odwagę

Sandra Kubicka spaceruje z Leonardem. Fanka grzmi

W grudniu 2024 roku Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baronprzeprowadzili się do nowego domu. Małżonkowie nie ukrywają, że to spełnienie ich marzeń, a zieleń oraz cisza, które ich otaczają, dają im ogrom radości. Modelka chętnie więc korzysta z tych warunków i spaceruje z kilkumiesięcznym Leonardem. 12 stycznia pokazała zdjęcie z jednej z takich wypraw. Mama umieściła syna w tzw. wisiadle. Oczywiście nie zabrakło krytyki. Jedna z internautek po tym, co zobaczyła na takim niewielkim fragmencie, się zagotowała. "Nie nosimy dziecka przodem do świata" - wyraziła swoje zdanie. Pod jej wpisem rozpętała się burza. Fanki stanęły w obronie Sandry Kubickiej. Zwróciły uwagę na to, że modelka stoi tyłem i tak naprawdę nie wiemy, czy np. nie trzyma Leonarda na rękach. Do tego zwróciły się do autorki czepliwego komentarza wprost: "Nikt cię nie pytał o zdanie", "Zabłysłaś?". Swoje zdanie wyraziła także Sandra Kubicka. "Kurde, nie widzę, żebym pytała, jak mam nosić swojego syna" - wyśmiała komentarz użytkowniczki Instagrama. Niestety, także inne kobiety pozwoliły sobie zwrócić uwagę modelce. "Ale nienaturalna pozycja dla pleców maluszka. Szkoda jego rozwijającego się ciałka" - napisała jedna z nich. Zdjęcie, które rozpętało burzę, a także inne Sandry Kubickiej z synem, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

ZOBACZ TEŻ: Sandra Kubicka przypadkiem nagrała Barona. Tego się nie spodziewała

Fanki grzmią, a co na to specjalistka?

Spora grupa ludzi uważa, że te zarzuty wobec Sandry Kubickiej są mocno przesadzone. Piszą, żeby inni dali jej spokój. Zapytaliśmy fizjoterapeutkę Martynę Roczkalską o komentarz w tej sprawie. Specjalistka zwróciła uwagę na to, że za mało widać na zdjęciu, żeby móc jednoznacznie ocenić, kto może mieć rację. "Na fotografii praktycznie nie widać dziecka i jego całościowego ułożenia, a mnogość dostępnego na rynku sprzętu ułatwiającego transport niemowlęcia (typu chusty/nosidła itp.) nie pozwala z góry założyć, że coś jest korzystne, a coś wręcz przeciwnie bez indywidualnej oceny. Dodatkowo fotografia jest jedynie drobnym urywkiem, zatrzymanym ułamkiem sekundy z dnia i w mojej ocenie nie powinna stanowić podstawy tworzenia do zero-jedynkowej opinii. W każdym przypadku jesteśmy w stanie znaleźć jakiś kontrargument pod tytułem 'To zależy'" - przekazała Plotkowi fizjoterapeutka. Tak więc może następnym razem może warto zachwycić się widokiem szczęśliwej mamy, zamiast zostawiać krytyczne komentarze?

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!