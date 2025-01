Tomasz Jakubiak we wrześniu ujawnił, że zdiagnozowano u niego rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór, który zaatakował jelita, dwunastnicę oraz kości miednicy i kręgosłupa. Zaalarmował go fakt, że mocno schudł i zaczął odczuwać m.in. silne bóle brzucha. Chorobę wykryto w zaawansowanym stadium. Na początku grudnia kucharz wyleciał na leczenie do Izraela. Było to możliwe po sukcesie akcji charytatywnej. Dla mężczyzny zorganizowano specjalną kolację, a osoby z branży nagłośniły jego trudną sytuację zdrowotną. Juror "MasterChefa" stara się pozostawać w kontakcie z fanami. Zniknął z mediów społecznościowych na dwa tygodnie, a po tym czasie zamieścił poruszające nagranie z synem. Tym razem przekazał więcej informacji na temat samego leczenia. Jego słowa podnoszą na duchu.

Zobacz wideo Tomasz Jakubiak wylatuje na leczenie do Izraela. "Będziemy wykopywać dziada..."

Tomasz Jakubiak ujawnił postępy w leczeniu. Nawiązał do bólu

Tomasz Jakubiak nie ukrywał, że zaskoczyła go ilość pozytywnych wiadomości od fanów, którzy bardzo kibicują mu w powrocie do zdrowia. - Mogę powiedzieć, że czuję się lepiej, niż czułem. Są cały czas spadki i wzrosty. Mamy nowy protokół chemii podawany, więc wiadomo, że różnie organizm reaguje. A reaguje pozytywnie, jest wszystko do przodu. Jestem w szpitalu już drugi miesiąc, nigdy w życiu tyle w szpitalu nie byłem, ale na szczęście jest tutaj, jak w domu. Można wypocząć - zaczął i po chwili nawiązał do bólu.

Cierpienie jest cały czas, nie da się go uniknąć i prawdopodobnie jeszcze będzie długo, bo tak wygląda ta choroba, ale cierpię za siebie, cierpię za was, bo uważam, że cały czas należy się wsparcie też tym wszystkim, którzy są zdrowi

- dodał. - Cały czas myślę o osobach, którym pomagałem do tej pory, a tych osób jest naprawdę sporo. Domów dziecka, przez emerytów, zwierzęta, przyjaciół. Trochę się tego porobiło. Pamiętajcie, że nie można się poddawać - przekazał kucharz.

Na tym nie poprzestał. Do opublikowanego wideo zamieścił opis, w którym zaapelował do internautów. "Głodomorki pamiętajcie, każda chwila, kiedy czujecie, że jesteście w stanie walczyć, koniecznie podnoście głowę i to róbcie! Choroba wam nie odpuści sama z siebie … z chorobą jak z autobusem, nie wejdziecie to pojedzie dalej! Wasza siła to wejść do niego i rozpychać się, aż miejsca będzie coraz więcej. Nie wiem, jaki będzie rezultat końcowy, ale wiem, że walczę za siebie i każdego z WAS i nikt tego nam nie zabierze" - napisał.

Tomasz Jakubiak może liczyć na wsparcie nie tylko rodziny

Kucharza niesamowicie wzrusza odzew fanów i znajomych z branży. Niedawno w jego sprawie wypowiedziała się Dorota Szelągowska i Michel Moran. Tym razem francuski restaurator zostawił komentarz pod nowym nagraniem Jakubiaka. "Tomku, przyjacielu jesteś niesamowity. Chyba nigdy nie spotkałem takiej osoby! Jesteś przykładem dla nas wszystkich! Twoja determinacja pokazuje nam, że siła, wiara, walka jest nam potrzebna! Wiem, że będzie dobrze, nie wyobrażam sobie inaczej. Twój przyjaciel Michel. Całuję mocno - napisał, a jego słowa rozczuliły internautów.

