13 stycznia 2025 roku mija 6 lat od tragicznego w skutkach ataku nożownika na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, do którego doszło na scenie podczas finału WOŚP. Wygląda na to, że lekcja z tych tragicznych zdarzeń nie została wyciągnięta. Hejt wobec WOŚP i jej założyciela nie ustaje. 7 stycznia Jerzy Owsiak opublikował niepokojący wpis w mediach społecznościowych. "Jeśli dożyję jutra. Telefon na numer Biura Prasowego Fundacji: - Dodzwoniłem się do Biura Owsiaka? - Tak. - Trzeba go zastrzelić, to c**j jeden. I się rozłączył" - napisał i podkreślił, że to nie pierwszy raz kiedy grożono mu śmiercią. Sprawa od razu została zgłoszona na policję. Założyciel WOŚP podkreślił, że każdy taki przypadek będzie zgłaszany, a autorzy gróźb powinni liczyć się z konsekwencjami. "Te konkretne historie, numery telefonów, adresy mailowe przekazaliśmy do policji. W Komendzie Stołecznej złożyliśmy zawiadomienie o przestępstwie, przedstawiając treści z groźbami pod moim adresem – te mailowe i telefoniczne. Autorzy gróźb, liczcie się z konsekwencjami" - zapowiedział. Ostatnio w TV Republika wybrzmiało hasło: "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę" i stacja nieustannie szczuje na Jerzego Owsiaka, co potępiło już wiele gwiazd. Owsiak właśnie opublikował kolejny wpis informujący o groźbach i zwrócił się do władz stacji.

Jerzy Owsiak dostaje kolejne groźby śmierci. "Hej, Telewizja Republika, czujecie, co robicie?"

Stacja Tomasza Sakiewicza nieustannie podjudza do nienawiści wobec WOŚP. 9 stycznia Wirtualna Polska przekazała, że 70-letni mężczyzna, który groził Owsiakowi, inspirował się przekazami TV Republika. "Poinformował, że jego zachowanie było motywowane zapoznaniem się z jednym z reportaży w Telewizji Republika, w którym Owsiak został pokazany w złym świetle" - przekazał prokurator Antoni Skiba - rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Groźby śmierci wobec Jerzego Owsiaka nie ustają. Założyciel WOŚP pokazał w mediach społecznościowych kolejną z nich.

Krócej być nie może. "Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb". To internetowy wpis z wczoraj. No, moi Drodzy, rozkręca się nieźle, mówię wam. Hej, Telewizja Republika, czujecie, co robicie? Zastanawiacie się? I kolejny wpis: "100 tysięcy za zabicie Owsiaka". Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję

- czytamy we wpisie. Publikacja spotkała się z natychmiastową reakcją oburzonych internautów. "Za takie nawoływanie do zbrodni musi być kara!", "Już dawno ta pseudo telewizja powinna być zamknięta, a odpowiedzialni za nią ludzie powinni mieć zarzuty", "Ja rozumiem, że można kogoś nie lubić, za kimś nie przepadać, ale takie groźby to karalne przecież", "To się w głowie nie mieści. Dziś jest 6 rocznica śmierci Adamowicza, a hejt w pisowskiej telewizji jak był, tak jest" - czytamy w komentarzach.

Gwiazdy stoją murem za Owsiakiem. "Nie mieści mi się to w głowie"

W ostatnim czasie Jerzego Owsiaka wsparło wiele gwiazd. Radosław Majdan w rozmowie z Plejadą podkreślił, że w ogóle nie rozumie tej nagonki. - 'Nigdy nie rozumiem negatywnych emocji. Nigdy nie rozumiem, kiedy ludzie szczują na innych ludzi. Bardzo jest przykro, patrząc na to, co się działo w przestrzeni publicznej w ostatnich ośmiu latach - powiedział były bramkarz. Dodał też, że osoby, które sieją nienawiść, mogą spodziewać się, iż wróci ona do nich w przyszłości. - Jak można kogoś takiego traktować w taki sposób, w jaki został ostatnio potraktowany? Nie mieści mi się to w głowie. Wychodzę z takiego założenia, że może nie zawsze, ale te negatywne emocje zawsze do tych ludzi wracają, że życie ma w sobie jakąś sprawiedliwość, albo karma dotyka tych złych" - stwierdził. Głos zabrał także Muniek Staszczyk, który ostatnio gościł w prawicowej stacji. Występ muzyka w TV Republika wywołał wiele kontrowersji. W rozmowie z Pudelkiem wypowiedział się na temat sytuacji Owsiaka.

Potrafimy zachować się wspaniale, jak podczas ostatniej powodzi, czy przyjmowaniu uchodźców wojennych z Ukrainy, potrafimy też obrzydliwie hejtować, chociażby tak pozytywną ideę, jaką jest WOŚP z Jurkiem Owsiakiem (...) To nie jest nowa sytuacja, to się tylko nasila. Kiedy wystąpiłem na ostatnim Pol’and’Rock Festival, stałem się wrogiem prawicy, a gdy pojawiłem się w Telewizji Republika, byłem wrogiem lewicy. Tak to w tym kraju wygląda, a ja przecież jestem osobą o poglądach centrowych

- podsumował. Sytuację związaną z groźbami śmierci, jakie otrzymuje Jerzy Owsiak, skomentowali także: Sławomir Świeżyński, Krzysztof Skiba i Szymon Hołownia. Obojętna wobec gróźb nie pozostała również żona Pawła Adamowicza. W obszernym wpisie zaapelowała do ludzi. Więcej przeczytasz tutaj: Owsiak dostaje groźby śmierci. Żona Pawła Adamowicza z mocnym apelem. O zasługach Jerzego Owsiaka wspomniał także Piotr Kraśko, którego dziewięcioletnia córka trafiła ostatnio do szpitala. "Każdy, który tam wchodzi widzi też w wejściu logo @fundacjawosp. Tysiące rodzin z dziećmi mijają je, idąc na SOR, a potem na przeróżne oddziały. I nigdy nie zapomnę opowieści córki, która po badaniu USG powiedziała mi: tatusiu, a na tej maszynie było takie piękne czerwone serduszko. Pewnie tak jak wielu przed nami i po nas mamy tyle powodów, żeby w takiej chwili powiedzieć: Jurku, dziękujemy" - podkreślił dziennikarz.

