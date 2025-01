Mateusz Banasiuk razem z ukochaną Magdaleną Boczarską i synem Henrykiem mogą odpoczywać od miejskiego zgiełku w luksusowym apartamencie nad Zegrzem. Dookoła nie brakuje natury i pięknych widoków. W środku również jest na czym zawiesić oko, o czym przekonaliśmy się 11 stycznia w "Dzień dobry TVN".

Mateusz Banasiuk zaprosił TVN do apartamentu. Nieoczywiste dodatki

Aktor przy urządzaniu wnętrza mógł liczyć na pomoc rodziny - siostry Aldona i Ewa doradzały mu przy wyborze ciekawych dodatków. W tej okolicy rodzina Banasiuków spędzała dzieciństwo, więc gwiazdor tym bardziej ma sentyment do nowego apartamentu. Nazwał go "wakacyjną przestrzenią". Banasiuk dobrał do tej przestrzeni wiele niebanalnych elementów. - Tu jest fajna antresola, jaskinia gdzie [przyp. red. syn aktora] może się zasłonić zasłonkami i mieć swoją przestrzeń. Chciałam tę przestrzeń wydzielić, by tu była "ciemna jama" a tu otwarta, z nieoczywistymi dodatkami - usłyszeliśmy w materiale od siostry gwiazdora. Od razu po wejściu do nowoczesnej przestrzeni widzimy pomarańczową lodówkę retro. Nie brakuje w mieszkaniu połączenia szarości z czernią, ale także zieleni oraz czerwieni. Dziennikarka od razu zwróciła uwagę na nietypowy sufit w apartamencie. - Zaprojektowałam ten wzór, ale też była to delikatna improwizacja - powiedziała Aldona, która pokazywała czarno-biały sufit.

Mateusz Banasiuk ukrył łazienkę. Wchodzi się do niej przez salon

Tuż przy kanapie znajduje się ściana wykonana z lustra. W niej zainstalowano drzwi prowadzące do łazienki, co stanowi sprytne i innowacyjne rozwiązanie. - Mała, kameralna, ciemna łazienka. Bardzo mi się podoba - podsumował Banasiuk. Łazienka przypomina nowoczesną jaskinię. Jest bardzo unikatowa i widać, że aktor jest zachwycony jej wykonaniem. Wychodząc z niej można odpocząć na fotelu z lat 60., który został odrestaurowany. Dobrze komponuje się z białą kanapą i bordowym stolikiem. Pod koniec materiału do nagrania dołączyła druga siostra Banasiuka. Aktor opowiedział o dzieciństwie u boku sióstr. - Mój punkt widzenia był trochę inny od moich kolegów, dlatego że często w domu wysłuchiwałem, jakie one mają problemy z chłopakami. Słysząc swoje dwie siostry, rozmawiające w łazience, narzekające na chłopaków, jak oni się zachowują, mogłem dojść do pewnych wniosków - przekazał.

