"Taniec z Gwiazdami" należy do jednego z najlepiej oglądanych formatów rozrywkowych w Polsce. W każdym roku widzowie z zaangażowaniem śledzą poczynania ulubionych gwiazd na parkiecie. Wiemy, że 16. edycję zasili m. in. Maria Jeleniewska, Maciej Kurzajewski i Agnieszka Kaczorowska. Najnowsze ogłoszenie z 11 stycznia dotyczy gwiazdy disco polo.

"Taniec z Gwiazdami" ma na pokładzie autorkę hitów. Jej utwory znają wszyscy

"Do najbliższej edycji 'Tańca z gwiazdami' dołącza Magdalena Narożna, wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, jurorka w programie 'Disco Star' oraz ikona polskiej sceny disco polo. (...) Teraz Magda spróbuje swoich sił w zupełnie nowej roli - jako tancerka! Czy talent wokalny przełoży się na taneczne kroki? Czekamy, aż zobaczymy Magdę w akcji - będzie ogień!" - czytamy ogłoszenie na Instagramie Polsatu. Narożna od razu wywołała niemałe emocje w komentarzach. Jak się okazuje, widzowie bardzo czekali na jej udział i nie mogą doczekać się nadejścia nowych odcinków. "Ta edycja to będzie sztos", "Ale super, dawno tego nie oglądałam, teraz obejrzę na pewno", "Ta edycja będzie za mocna" - tak wyglądają opinie widzów. To dobry krok ze strony Polsatu?

Agnieszka Kaczorowska miała nie wrócić do "Tańca z gwiazdami". Zmieniła zdanie

To ogłoszenie rozgrzało opinię publiczną - gwiazda "Klanu" w ostatnim czasie nie może narzekać na brak wrażeń. Kilka miesięcy temu Agnieszka Kaczorowska wróciła z "Królowej przetrwania", a teraz dostała angaż do formatu Polsatu. Do programu wraca w roli tancerki. Wcześniej jednak zarzekała się, że nie będzie współpracowała z "Tańcem z gwiazdami". - Jasne, że tak mówiłam, bo wszyscy się zmieniamy i sytuacja się zmienia, natomiast wydaje mi się, że czasem warto nie napinać się na coś bardzo mocno. Czasem po prostu trzeba posłuchać swojego serca - tak wytłumaczyła się Kaczorowska Pomponikowi. - Tęsknię za tańcem. Mam taki moment w życiu, że potrzebuję potańczyć, wytańczyć. Taniec jest taką formą, która mnie wyraża najbardziej, taniec to moje korzenie, taniec to całe moje życie, a jeśli mogę to połączyć z pracą, to uznałam, że to dobre rozwiązanie - dodała.

