Roksana Węgiel nie ma chwili spokoju. Zaledwie w sierpniu 2024 roku wzięła bajkowy ślub z Kevinem Mglejem, jej kariera muzyczna wciąż nabiera tempa, a dopiero co z początkiem nowego roku uczestniczyła w "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu. Niestety minione miesiące dla piosenkarki wiązały się również ze szpitalami i problemami zdrowotnymi. 5 października 2024 roku Roksana poinformowała swoich fanów, że choruje na cukrzycę typu pierwszego.

Roksana Węgiel poważnie choruje. "Zdrowie jest najważniejsze i błagam was..."

O chorobie Roksany dowiedzieliśmy się, gdy na InstaStories udostępniła wpis opisujący jej nagłą wizytę w szpitalu. "Niestety, w związku ze wzmożonymi aktywnościami związanymi m.in. z trasą koncertową, mój organizm się zbuntował. Wczoraj po małym występie poczułam się gorzej i trafiłam do szpitala" - wyznała artystka. W opublikowanym później wpisie ujawniła, że jej problemy zdrowotne są związane z cukrzycą typu pierwszego, którą zdiagnozowano u niej kilka miesięcy wcześniej. Przypomnijmy, że osoby dotknięte chorobą mierzą się ze zbyt wysokim stężeniem cukru we krwi, przez co często muszą przyjmować insulinę. Z cukrzycą zmaga się także m.in. Mandaryna.

"Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru, przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało" - przekazała Roksana w październiku 2024 roku. Piosenkarka wystosowała przy tym apel do odbiorców. "Jestem zła na tą sytuację z drugiej strony czuję się bezsilna, zdrowie jest najważniejsze i błagam Was nie bagatelizujcie go, badajcie się regularnie, ta sytuacja sprawiła, że zrozumiałam powagę tego co się wydarzyło i chcę, żeby Wam też dała do myślenia" - podkreśliła we wpisie na Instagramie.

Piosenkarka powiedziała o postępie choroby. "To jest najgorsze"

W styczniu 2025 roku Roksana Węgiel podzieliła się w rozmowie z ShowNews nowymi informacjami na temat jej problemów zdrowotnych. - Trzeba dbać o siebie, stawać tę chorobę priorytetowo, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby żyć "tu i teraz" i nie dać się zwariować. Trzeba poniekąd polubić życie z cukrzycą, jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi - stwierdziła artystka. Roksana dodała jednak, że choć aktualnie nie odczuwa wielkich powikłań, "choroba postępuje, to jest najgorsze". - Myślę, że mogę być motywacją do pokazywania tego, że da się żyć z tą chorobą - podsumowała w wywiadzie.