Wieniawa wpatrzona w Zakościelnego. Na zdjęciach dużo czułości

Od jakiegoś czasu dużo mówi się o bliskiej relacji pomiędzy Julią Wieniawą a Maciejem Zakościelnym. Aktorka wprawdzie zapewniała, że to tylko znajomość, ale teraz światło dzienne ujrzała seria zdjęć z wypadu Wieniawy i Zakościelnego na miasto. Nie szczędzili sobie czułości.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa miała problem z wytwórnią. Singiel zniknął z serwisów

Wieniawa na randce z Zakościelnym? Posyłała mu wiele uśmiechów

Przypomnijmy, że w czerwcu 2024 roku w mediach huczało po kolejnym rozstaniu Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego. Od tamtego czasu aktorka oficjalnie jest singielką. Wszystko jednak na to wskazuje, że ostatnio zbliżyła się do swojego starszego kolegi z branży. Maciej Zakościelny wywołał prawdziwe poruszenie w ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" i niewykluczone, że zawrócił także w głowie Wieniawy. Na zdjęciach zrobionych przez paparazzi możemy dostrzec aktorów w jednym z popularnych klubów na placu Zbawiciela w Warszawie. Julia spędzała czas w towarzystwie Macieja i posyłała w jego stronę liczne uśmiechy. W pewnym momencie celebryci wyszli na zewnątrz i ucięli sobie kolejną pogawędkę. Nie brakowało też przytulenia. Wieniawa wtuliła się w Zakościelnego, gdy ten rozmawiał przez telefon. Po wszystkim udali się razem do taksówki i odjechali. Aktor zdążył jeszcze szarmancko otworzyć koleżance drzwi do pojazdu.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Nagle Zakościelny przerwał milczenie. Wszystko przez doniesienia o rzekomym romansie

Wieniawa dementuje plotki. "Znowu mnie ludzie pakują w związek"

Dodajmy, że tuż po medialnych doniesieniach o romansie Wieniawy i Zakościelnego, aktorka postanowiła odnieść się do plotek. W rozmowie z Pudelkiem stwierdziła, że pogłoski nie mają nic wspólnego z prawdą. Prosiła też, żeby ich nie powielać. - Muszę zmartwić wszystkich zafascynowanych moim życiem prywatnym. Otóż ostatnie "doniesienia" to jedynie idealny przykład tego, jak media potrafią zmanipulować fakty i zrobić sensacje z niczego. Znowu mnie ludzie pakują w związek ze… znajomym. Byłabym niezwykle wdzięczna o zaprzestanie rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji - powiedziała wyraźnie poirytowana gwiazda.