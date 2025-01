Marianna Schreiber jest obecnie na fali jeśli chodzi o popularność. Celebrytka wzbudza spore zainteresowanie przez związek z politykiem Przemysławem Czarnecki. Para chętnie pozuje do wspólnych zdjęć, choć jeszcze niedawno aktywistka usunęła jedno z nich, co wzbudziło poruszenie. Wielu podejrzewało, że to koniec ich relacji. Jak się okazało - nic bardziej mylnego. Celebrytka opublikowała zdjęcie z Czarneckim. Później nawiązała do stylizacji ukochanego.

Zobacz wideo Kaczorowska o zgrzytach w "Królowej przetrwania". Padło na Schreiber

Schreiber i Czarnecki spotkali się ze znajomymi. Celebrytka nie odpuściła tej okazji

Na profilu na Instagramie Marianny Schreiber ponownie pojawiło się zdjęcie z partnerem. Celebrytka coraz częściej afiszuje się relacją z politykiem. Jak zaznaczyła w opisie postu, wraz z Przemysławem Czarneckim udali się na kolację do znajomych. Ukochany influencerki tym razem postawił na czarny garnitur i białą koszulę. Schreiber zaszalała - wybrała sukienkę z czarnym body i prześwitującym dołem. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć, jak prezentowali się zakochani. Pod zdjęciem pary pojawiło się wiele komentarzy. Internauci zachwycali się ujęciem. "Moja ulubiona para", "Pięknie wyglądacie", "Mega sukienka", "Wyglądacie naprawdę dobrze i widać, że szczęśliwi" - czytamy pod postem.

Na InstaStories Marianny pojawiło się kolejne ujęcie z partnerem. "Mam nadzieję, że teraz lepszy outfit" - napisała. Nawiązała tym do stylizacji Czarneckiego na wywiadzie, którego wspólnie udzielili. Zarówno internauci, jak i stylista, skrytykowali ubiór polityka. O tym przeczytacie tutaj: Schreiber ogłosiła bombę, a internauci i tak patrzą na Czarneckiego. Są w szoku. Stylista też [PLOTEK EXCLUSIVE].

Tak córka Marianny Schreiber zareagowała na zdjęcie ojca z nową partnerką

W wywiadzie dla wPolsce24 Marianna ujawniła, że jej córka przeżywa teraz trudny okres. Nie ukrywa, że Łukasz Schreiber niekoniecznie interesuje się dzieckiem. - Nie było ani rozmowy, ani tego spotkania. Nie widziała go w święta - wyznała na antenie. - Jej nie jest łatwo. Bardzo dbam o jej psychikę - dodała. Niedawno poseł z ramienia PiS opublikował zdjęcie z nową partnerką, co mocno wpłynęło na jego córkę. -Córka płakała przez cały dzień, jak zobaczyła zdjęcie męża (...) Rozsyłała koleżankom, twierdząc, że taty już nie ma - wyjawiła aktywistka.