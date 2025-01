Sandra Hajduk razem z Maciejem Dowborem prowadzi od kilku miesięcy "Dzień dobry TVN". Dziennikarze doskonale wiedzą, że w telewizji na żywo nie brakuje wpadek, nagłych zwrotów akcji i... niespodzianek. W odcinku wyemitowanym 5 stycznia przekonała się o tym Sandra Hajduk, która tego dnia obchodziła 35. urodziny.

Sandra Hajduk w urodzinowym nastroju. Przyszedł nawet jej ojciec

Dziennikarka prowadziła niedzielne wydanie pasma porannego. Nagle przed kamerami pojawiła się nie tylko ekipa TVN, ale i bliscy prezenterki włącznie z ojcem Sandry Hajduk. Nie zabrakło urodzinowego tortu, kwiatów, pamiątkowego zdjęcia w ramce i... dużego słoika ogórków, za którym dziennikarka bardzo przepada. Prezenterka była wyraźnie zaskoczona i nie kryła łez. - Naprawdę się nie spodziewałam, nie wiem, co powiedzieć... - powiedziała Hajduk, widząc niespodziankę. Na antenie nie zabrakło wzruszenia i ogromnej radości. - Doznałam szoku pod każdym możliwym względem. Nie spodziewałam się takiej niespodzianki na urodziny... - dokończyła Hajduk na InstaStories. W social mediach śniadaniówki nie zabrakło życzeń dla dziennikarki. "Najlepszego... Dla tak pozytywnej kobiety", "Wszystkiego, co dobre, pani Sandro" - czytamy pod wpisem.

Sandra Hajduk porównała "Pytanie na śniadanie" i "Dzień dobry TVN"

W dawnej rozmowie z nami dziennikarka przyznała, że śledzi konkurencję. Interesuje się innymi pasmami porannymi, aby być na bieżąco. - Oglądam konkurencję i będę też oglądała konkurencję Polsatu, bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co dzieje się w innych stacjach telewizyjnych. Zmiany są bardzo ważne i bardzo potrzebne, czy te zmiany, które wydarzyły się w 'Pytaniu na śniadanie' okazały się sukcesem? No nie do końca, jak pokazują wyniki oglądalności, ale czy to oznacza, że ten program nie ma szans na sukces w przyszłości? Absolutnie nie. Myślę, że wszystko zależy od tego, w jakim kierunku pójdzie "Pytanie na śniadanie" i jak ich zespół znajdzie sposób na to, aby robić coś inaczej, nowocześnie, świeżo - mówiła nam swego czasu Hajduk.