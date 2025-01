Sylwester organizowany przez TV Republikę wywołał w sieci sporo emocji. Jedni zwracali uwagę na zadłużenie miasta, które było gospodarzem całej imprezy. Inni z kolei nie przeszli obojętnie obok przygotowanego repertuaru. "Może i bez reklam, ale za to sama biesiada" - mogliśmy przeczytać pod transmisją. Teraz do tego wszystkiego doszła wpadka Anny Popek, która najwyraźniej oburzyła co poniektórych widzów. Prezenterka postanowiła się wytłumaczyć.

Anna Popek pokazała w sylwestra za dużo. Nie taki był plan

Podczas jednego z wielu wyjść dziennikarka postanowiła zafundować widzom pokaz swoich tanecznych umiejętności. Niestety, wygibasów i dzikich pląsów nie wytrzymała jej kreacja, co nie umknęło uwadze internautów. W kadrze można było zobaczyć fragment jej biustu. Prezenterka w rozmowie z portalem Jastrząb Post odniosła się do całej sytuacji. "Faktycznie strój spłatał mi figla. Co ciekawe - miałam na początku wystąpić w zupełnie innej kreacji. W długiej czerwonej sukni, ale obawiałam się, że się potknę. A tu proszę, zmieniłam pomysł stroju" - wyjaśniła. Popek postanowiła przeprosić wszystkich tych, którzy mogli poczuć się zgorszeni. "Nie spodziewałam się, że tak bardzo wczuję się w rytm muzyki i tak zatańczę. Bardzo przepraszam, jeśli kogoś uraziłam, nie było to zamierzone. Wiadomo, że jako kobieta nie lubię takich wpadek" - podsumowała.

Prezydent Chełma tłumaczy się po sylwestrze z TV Republiką

W polityka uderzył profil o nazwie Ruch Ośmiu Gwiazd. "Zadłużone na ponad 138 milionów złotych miasto wydało na tę imprezę 615 tysięcy złotych. Prezydentem Chełma jest Jakub Banaszek, nazywany też 'złotym dzieckiem PiS'. To się samo komentuje" - mogliśmy przeczytać. Na wpis od razu zareagował wezwany do tablicy włodarz miasta. Prezydent stwierdził, że przez sześć lat spłacił prawie 50 mln zł zadłużenia, za które według niego odpowiadają poprzednie władze miasta z SLD i PO. Co więcej, za jego kadencji nie zadłużył miasta na ani jedną przysłowiową złotówkę. W poście Banaszek podkreślił także, że nie należy do żadnej politycznej partii, choć baczni obserwatorzy z pewnością pamiętają, że kilkukrotnie startował w wyborach z listy Prawa i Sprawiedliwości.