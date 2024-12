Sylwia Bomba zyskała popularność dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem". Gwiazda chętnie dzieli się w mediach społecznościowych ujęciami z życia prywatnego. Celebrytka na co dzień jest nie tylko influencerką, ale także i mamą. Wychowuje sześcioletnią Antoninę, która często pojawia się na jej profilu na Instagramie. Okazuje się, że córka zakończy 2024 rok niezbyt udanie. Obie musiały udać się do szpitala.

Sylwia Bomba wylądowała z córką w szpitalu. Antosi założono kilka szwów

Gwiazda dzieli się ważnymi wydarzeniami ze sporym gronem obserwatorów, którzy śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. Tym razem jednak influencerka nie miała do przekazania nic radosnego. Okazuje się, że córka Sylwii Bomby musiała pilnie trafić do szpitala. Celebrytka udała się z sześciolatką na SOR. Wszystko przez to, że pociecha Bomby doznała urazu. Jak możemy zobaczyć na udostępnionym na InstaStories zdjęciu, Antosia ma na prawej nodze założony opatrunek. Choć influencerka nie wyjawiła, co dokładnie się wydarzyło, wiadomo, że dziecku zostały założone szwy. "Wczoraj w nocy trafiliśmy na SOR. Tosia dostała siedem szwów" - przekazała Bomba. W naszej galerii na górze strony znajdziecie wspomniane ujęcie.

Sylwia Bomba pobiera 800 plus. Ma pewien plan. Zbiera pieniądze na konkretny cel

Niedawno celebrytka zorganizowała dla fanów akcję pytania i odpowiedzi, dzięki której mogą dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Influencerka jest bardzo szczera w swoich wypowiedziach. Jeden z obserwatorów postanowił poruszyć temat utrzymania córki, a konkretniej skupił się na 800 plus, które do dziś wzbudza dyskusje w społeczeństwie. Czy Sylwia Bomba pobiera świadczenie? Wyznała, że na jej konto co miesiąc wpływa gwarantowane przez państwo 800 złotych. "Tak, [pobieram] od pierwszych dni życia Tosi" - wyznała na InstaStories. "Wpłacam na jej konto oszczędnościowe, podobnie jak rentę po tacie" - dodała. Ma jednak konkretny cel, na który odkłada te pieniądze. "Chciałabym, aby te pieniądze poszły na jej studia" - ujawniła.