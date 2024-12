Ślub Mandaryny i Michała Wiśniewskiego był jednym z tych wydarzeń, o których nie da się zapomnieć. Para zdecydowała się na zawarcie związku małżeńskiego w bardzo nietypowym miejscu - na kole podbiegunowym. Towarzyszyły im kamery, dzięki którym widzowie mogli uczestniczyć w ceremonii. Po latach głos zabrał ksiądz, który prowadził uroczystość. To ujawnił.

Ksiądz ujawnia kulisy ślubu na kole podbiegunowym. Wiadomo, kto stoi za uroczystością

Głośny ślub odbył się 10 grudnia 2003 roku na Biegunie Północnym. Para młoda wyglądała bardzo oryginalnie. Mandaryna miała na sobie suknię ozdabianą kryształami oraz narzutkę z piór. Michał Wiśniewski również nie zapomniał, by zrobić wrażenie. Piosenkarz na uroczystości pojawił się w srebrnym, skórzanym garniturze. Ślubu zakochanym udzielał ksiądz Arkadiusz Nowak. Teraz w rozmowie ze Światem Gwiazd duchowny ujawnił kulisy głośnego wydarzenia. "Było to spektaklem medialnym, dużym. Przede wszystkim jednak było to zawarciem sakramentu małżeństwa. Chcę wyraźnie powiedzieć, że tam nie szliśmy na skróty. Michał i Mandaryna musieli przejść całą procedurę, jak każdy, kto chce zawrzeć ślub kościelny" - zaznaczył.

Para podczas przygotowań nie mogła liczyć na taryfę ulogową. "Łącznie ze wszystkimi zgodami, które były wymagane, żeby ślub mógł zostać zawarty w tamtym miejscu, w tamtej kaplicy. I przygotowania, i nauki przedmałżeńskie, i wszystkie przygotowania, to się wszystko działo w Łodzi. I wówczas odbył się ślub i chrzest dwojga dzieci" - podkreślił ksiądz. Wyjawił również, kto stał za nagłośnieniem uroczystości. "A matką chrzestną tego wydarzenia była właśnie Nina Terentiew" - wyznał.

Michał Wiśniewski ma piątą żonę. Doczekał się sześciorga dzieci

Pierwszy raz wokalista wziął ślub w 1996 roku. Wówczas jego wybranką była Magda Femme. Następnie związał się z Mandaryną. W 2006 roku Wiśniewski zdecydował się na poślubienie Anny Świątczak. Kolejny raz wokalista zawarł związek małżeński w 2012 roku. Wtedy właśnie powiedział "tak" Dominice Tajner. W 2020 roku celebryta ponownie wziął ślub - tym razem z Polą. Wiśniewski doczekał się szóstki pociech: Xaviera Michała, Fabienne Marty, Etiennette Anny, Vivienne Vienny, Falco Amadeusa oraz najmłodszego Noëla Cloé.