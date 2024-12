Awantura pod zdjęciem Rozenek. Internauci grzmią: Szkoda starszych synów

Małgorzata Rozenek w licznych wywiadach podkreślała, że święta Bożego Narodzenia, to jej ulubiony czas w roku. Na ten okres do domu powrócił najstarszy z jej synów, który jakiś czas temu rozpoczął edukację we Francji. Celebrytka z dumą pokazywała w mediach społecznościowych przyozdobiony dom. Jak co roku, podzieliła się również świątecznymi kadrami z bliskimi. Nie zabrakło zdjęć przy choince, a jedno z nich postanowił sprostować jej młodszy syn Tadeusz. Tym razem także pochwaliła się kadrem z najbliższymi, a w komentarzach wybuchła burza. Internauci zwrócili uwagę na jeden szczegół, dotyczących rodzinnych relacji.

Burza pod rodzinnym zdjęciem Małgorzaty Rozenek. "Szkoda starszych synów"

Małgorzata Rozenek opublikowała na Instagramie kolejne, świąteczne zdjęcie z mężem Radosławem i trójką synów: Stanisławem, Tadeuszem i Henrykiem. Wystąpiła w czerwonej mini sukience z imponującym wycięciem na plecach. Majdan miał na sobie świąteczny sweter, a pociechy pary tym razem zapozowały nie w garniturach, a wygodnych zestawach. "Święta, święta i po świętach. Piękny to był czas, ale dobrze że już się kończy. Aaaaaa zapomniałam dodać, sweter Radzia to tegoroczny prezent od teściowej. Zgodnie z tradycją, że co roku dostaje w prezencie najbardziej obciachowy świąteczny sweter. Kto oglądał Bridget Jones, ten wie" - napisała.

Internauci szybko ruszyli do komentowania. "Dlaczego dobrze, że się kończy?" - napisała jedna z fanek, nawiązując do opisu zdjęcia, zamieszczonego przez Rozenek. Celebrytka zdecydowała się odpowiedzieć. "Bo ileż można?" - napisała Małgorzata. Jednak nie tylko ten szczegół zwrócił uwagę internautów. "Szkoda że starszych synów nie przytuliła, tylko stają z boku" - można przeczytać. Na ten przytyk gwiazda nie odpisała, ale inni obserwatorzy stanęli w jej obronie. "Nastolatki i młodzi mężczyźni nie bardzo lubią się przytulać z mamami publicznie. Mój nie lubi i szanuję to" - wyjaśniła jedna z fanek.

Stres u Małgorzaty Rozenek przed Wigilią

23 grudnia upłynął Małgorzacie Rozenek pod znakiem oczekiwań. Wszystko przez problem z przyjazdem Stanisława. W Wigilię na profilu gwiazdy pojawiło się nagranie z przyjazdu najstarszego syna z Francji. "Tak było, jak Staś przyjechał. Było już późno, bo samolot się opóźnił" - pisała przejęta celebrytka. Na wideo można było zobaczyć istne szaleństwo. Stęskniony Henio rzucił się w objęcia starszego brata. Chłopak nie zdążył nawet ściągnąć butów, bo w kolejce do uścisków ustawiła się cała rodzina. "Wszyscy" - pisała szczęśliwa Rozenek.