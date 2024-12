Książulo zakupił świąteczne dania w topowych, warszawskich lokalach Gesslerów. Odwiedził "U Fukiera", "Wódkę Gessler Na Widelcu" oraz "Warszawę Wschodnią". Już na wstępie Adam Gessler popisał się sposobem pakowania potraw, następnie nieco gorzej wypadł jego syn, a najgorzej Magda Gessler. W całym teście nie zabrakło momentów zachwytu, ale też rozczarowania.

Youtuber rozpoczął test na kanale od restauracji Magdy Gessler, która oferuje świąteczny zestaw dań za 1200 zł, czyli najdrożej ze wszystkich. Po zeszłorocznej wpadce z gramaturą postanowił dać drugą szansę restauratorce. Sałatka jarzynowa w ofercie Magdy Gessler była bardzo dobra, ale podobny smak miała również porcja od Mateusza Gesslera, której było nieco więcej. Z kolei najlepszego śledzia przygotował Adam Gessler. Co było dalej? - Myślałem, że to będą miłe święta - przekazał Książulo, kiedy Wojek zapowiedział mu testowanie kolejnego świątecznego przysmaku, czyli karpia w galarecie. Książulo po spróbowaniu pierwszego kęsa nie krył szczerości. - Ohydne - przekazał widzom, kiedy przetestował słoik Adama Gesslera. - Obrzydza mnie ryba w takiej formie - dodał po otwarciu słoika Magdy Gessler. - Jak bym zamknął oczy, to bym pomyślał, że to jakiś pasztet - powiedział po spróbowaniu przysmaku od Mateusza. Ryba po grecku wypadła zdecydowanie lepiej. Zniesmaczyła go jedynie cena potrawy u Magdy Gessler - 49 zł za porcję dla jednej osoby. Zupy grzybowe wypadły w porządku. Dobrym dodatkiem były łazanki. Mimo braku tego przysmaku, najbardziej popisała się prowadząca "Kuchennych rewolucji". - 42 zł za porcję zupy to jest przegięcie, ale smakowo wygrała - zaznaczył Książulo. Sporym zaskoczeniem była jednak... larwa, którą wyłapał Wojek w jednej z porcji. Youtuberzy nie spodziewali się robaka w zupie grzybowej. Co ciekawe, w zeszłorocznych borowikach od Magdy Gessler był mucha...

Książulo przetestował desery. Wniosek dotyczący Magdy Gessler może jej się nie spodobać

Pod koniec filmu rozpoczął się test słodkości, czyli świątecznych serników. Pierwszy z nich był od Magdy Gessler. - Zwykły sernik, nieprzesłodzony - ocenił Książulo.- Totalnie nie powala niczym. [...] Lipa, 100 zł za pół kilo sernika - uzupełnił. Wziął następnie porcję od Mateusza Gesslera. - Zmiażdżył Magdę - powiedział od razu. Ciasto było bardziej wilgotne. Makowce z kolei były bardziej ozdobione i w tym przypadku Adam Gessler również miał go w swojej ofercie. - Ojciec i syn zrobili super makowce - podsumował Książulo. Przysmak od Magdy Gessler okazał się dużo bardziej suchy. - Ja już na pewno nigdy na święta nic od pani Magdy nie zamówię - zaznaczył Książulo na koniec.