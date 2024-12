Fabijański spędził święta ze znaną piosenkarką. Będziecie w szoku

Jeszcze do niedawna o Sebastianie Fabijańskim było głośno za sprawą jego udziału w galach typu freak fight. Aktor kilka razy miał okazję pokazać swoje umiejętności w oktagonie. W jednej z walk po kilkudziesięciu sekundach aktor został wyniesiony na noszach. Równie głośno było także o jego perturbacjach w życiu prywatnym. Kilka miesięcy temu aktor postanowił odciąć się od problematycznego świata, jaki nieodłącznie kojarzony jest z federacjami freak fight i skupił się na własnej karierze. "Aktualnie robię wszystko, żeby ludzie znowu zaczęli mnie kojarzyć tylko z twórczości, którą się zajmuję, a nie z wygłupów w internecie czy życia prywatnego. Nie chcę już pajacować w sieci" - podkreślił jakiś czas temu w rozmowie z Plotkiem. Teraz aktor właśnie pokazał, jak spędza święta.

Sebastian Fabijański spędza święta z Mandaryną i dziećmi Michała Wiśniewskiego

Sebastian Fabijański miał okazję usiąść przy świątecznym stole z Mandaryną i dziećmi jej i Michała Wiśniewskiego. Siostra aktora, która jest młodsza od niego o 15 lat, to ukochana Xaviera Wiśniewskiego. Podobnie jak syn Mandaryny i Wiśniewskiego Weronika Fabijańska jest utalentowaną tancerką, więc parę połączyły nie tylko uczucia, ale także wspólna pasja. Wygląda na to, że Fabijański doskonale dogaduje się z rodziną chłopaka swojej siostry i chętnie spędza z nimi czas.

Wesołych świąt! Bądźcie razem. Ściskam

- napisałam aktor na Instagramie i udostępnił zdjęcia z rodzinnego świętowania. Na temat dziewczyny swojego syna wypowiadała się także wielokrotnie sama Mandaryna. Podkreślała, że siostra Fabijańskiego jest dla niej jak córka. "Xavier jest z Wercią już parę lat i ja po prostu czuję, że mam jeszcze jedną córkę i przyjaciółkę, bo też razem pracujemy. I to jest super. Dzisiaj Wercia zrobiła całą choreografię do tego koncertu, bo jest świetnym choreografem i to wszystko jej zasługa" - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem. Zdjęcie Mandaryny ze wspólnych świąt z Sebastianem Fabijańskim znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Sebastian Fabijański w święta zajmuje się synem. "Bastek, to jest taki agent, że hej"

Na ujęciach ze świąt Sebastiana Fabijańskiego pojawia się także syn aktora ze związku z Maffashion - Bastek. Rodzice chłopca po rozstaniu dzielą się opieką nad synem. Wygląda na to, że kilkulatek doskonale dogaduje się ze starszymi członkami rodziny. Xavier Wiśniewski udostępnił na InstaStories ujęcie, na którym widać, jak chłopiec w pełni pochłonięty jest zabawą. "Bastek, to jest taki agent, że hej" - podkreślił młody Wiśniewski.