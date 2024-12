Sylwia Wysocka dała się poznać dzięki tak produkcjom jak: "Plebania", "Barwy szczęścia" oraz "Rozmowy kontrolowane". Aktorka przeżyła jednak prawdziwy koszmar, przez który na pewien czas zniknęła z ekranów. W 2021 roku celebryta została dotkliwie pobita, a skutki tego wydarzenia odczuwa do dziś. Nie ma zamiaru jednak osiąść na laurach i powraca do show-biznesu.

Sylwia Wysocka się nie poddaje. Zaprezentowała się na wybiegu

Do szokującego wydarzenia doszło w 2021 roku. Wówczas Sylwia Wysocka została dotkliwie pobita przez partnera. Gwiazda miała złamany kręgosłup w trzech miejscach, do tego złamaną rękę i kręgi w odcinku piersiowym. Na jej ciele pojawiły się liczne krwiaki i siniaki. Przed rokiem wyznała, że do końca życia będzie musiała poddawać się rehabilitacji. "Rehabilituję się i niestety, jeśli chodzi o kręgosłup, to już będę musiała rehabilitować się do końca życia. I tak miałam dużo szczęścia, że po tych wszystkich urazach udało mi się stanąć na nogi" - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Wysocka nie miała zamiaru się poddać i wróciła od zawodu. "Gram w 'Na Wspólnej', byłam ostatnio w 'Ojcu Mateuszu', byłam na castingach do 'Jagiellonów'" - wyjawiła kilkanaście miesięcy temu "Faktowi". Teraz aktorka zdecydowała się zaprezentować na wybiegu podczas świątecznego wydarzenia "Gwiazdy na Gwiazdkę". Wysocka wystąpiła w białej, długie marynarce i beżowych spodniach. Na głowie miała kapelusz, a kolejnym dodatkiem była różowa apaszka. Zdjęcia celebrytki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Sylwia Wysocka na emeryturę się nie wybiera

Aktorzy rzadko decydują się na przejście na emeryturę w wyznaczonym przez państwo wieku. Wielu jest aktywnych zawodowo znacznie dłużej. W tym gronie znajduje się również Sylwia Wysocka, która w tym roku skończyła 62 lata. "Wydaje mi się, że uprawiam taki zawód, że do końca życia będę liczyła na to, że a nuż coś się zdarzy… (...) Tak więc trzeba mieć nadzieję do końca życia i ja też ją mam. Człowiek do końca życia będzie liczył, że dostanie szansę. Daj Boże, żebym mogła pracować do setki" - mówiła w rozmowie z "Faktem".