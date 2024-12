Stanisław Tym zmarł 6 grudnia. Miał 87 lat. Był aktywny zawodowo do ostatnich chwil. Długotrwała choroba odcisnęła na nim swoje piętno. Nie da się ukryć, że smutna wiadomość wstrząsnęła polskim show-biznesem. Pogrzeb Stanisława Tyma odbył się 17 grudnia na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11. Na ceremonii pojawiło się wiele znanych osób. Wśród nich można wyróżnić Kubę Wojewódzkiego.

Kuba Wojewódzki przesadził ze stylizacją na pogrzebie Stanisława Tyma? Ekspert komentuje

Kuba Wojewódzki pojawił się na pogrzebie Stanisława Tyma w nietypowej stylizacji. Postawił na mało elegancki strój. Na ceremonię założył bluzę, czapkę z daszkiem, kurtkę z logiem sportowego zespołu i kolorowe sportowe buty. Nie da się ukryć, że stylizacja była mało zobowiązująca. W rozmowie z portalem o2.pl stylista gwiazd, Daniel Jacob Dali, ocenił, czy całość nadawała się na cmentarz. Odpowiedź była prosta. "Oczywiście, że taki strój jest lekceważący dla zmarłego oraz jego bliskich. Nie ma znaczenia, czy pogrzeb jest świecki, czy katolicki, chodzi po prostu o najzwyczajniejszą samą kulturę przez założenie odpowiedniego ubrania" - podkreślił ekspert w rozmowie z o2.pl.

Ekspert nie był zachwycony. Tak zaprezentował się Wojewódzki na cmentarzu

Zdaniem eksperta Kuba Wojewódzki uwielbia szokować. Daniel Jacob Dali w rozmowie z o2.pl podkreślił jednak, że powinien odróżnić cmentarz od studia telewizyjnego. Dodał, że strój na pogrzeb wcale nie musiał być "stylowy". Wystarczyło jedynie nieco więcej elegancji i powagi. Stylista powiedział również, które elementy stylizacji najbardziej się nie sprawdziły. "Ze wszystkiego najgorszy jest ten kaptur nałożony na głowę oraz wystające skarpetki ze sportowym obuwiem. No ale to jak zawsze kasa to nie klasa, więc Kuba tylko pokazał po raz kolejny swój snobizm" - podsumował. Więcej zdjęć Kuby Wojewódzkiego z pogrzebu Stanisława Tyma znajdziecie w naszej galerii na górze strony.