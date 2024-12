Majdanowie pękają z dumy, Henio dał pierwszy koncert. Nie za darmo

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są małżeństwem od 2016 roku, choć wcześniej spotykali się przez trzy lata. Para wychowuje dwóch synów z powszedniego małżeństwa celebrytki, a także doczekali się wspólnego dziecka. Henryk ma cztery lata i z okazji świąt dał swój pierwszy koncert. Słynna mama nie kryła poruszenia.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w emocjach. Henio daje swój pierwszy koncert

Małgorzata Rozenek nie kryje poruszenia. Udała się na pierwszy koncert Henia

Celebrytka urodziła Henryka w 2020 roku. Czterolatek chodzi już do przedszkola. Jeszcze jakiś czasu temu Rozenek-Majdan narzekała, że Henio niechętnie się tam udaje. - Zawieźliśmy Henia do przedszkola, ale muszę wam powiedzieć, że mimo tego, iż to już końcówka września, to on jakoś tak rano ciągle ma problemy z takim radosnym wbiegnięciem do sali. Tak trochę marudzi, prawda? (...) Ma jeszcze cały czas takie poranne żale. I tak trochę nam go szkoda" - opowiadała we wrześniu br. Gwiazda ma jednak powód do dumy. Okazuje się, że najmłodszy z jej synów dał koncert!

W przedszkolu, do którego uczęszcza Henryk, odbyło się wydarzenie - a konkretniej koncert. Oczywiście nie bez udziału czteroletniego Majdana. Mama Henia nie mogła się oprzeć, by nie opowiedzieć o tym fanom na Instagramie. Wraz z mężem udali się do placówki, by zobaczyć występ pociechy. - My teraz stoimy przed salą, gdzie zaraz Henryk będzie miał swój koncert bożonarodzeniowy - zapowiedziała celebrytka. - Jest pełen emocji. Jest mucha, więc jest przygotowany na maksa - opowiadał Radosław Majdan. - Nie jest takim fanem wystąpień publicznych... - stwierdziła gwiazda. - Jak na niego to wydaje się przygotowany - dopowiadał piłkarz.

Okazuje się, że Henio "za darmo" wcale nie chciał wystąpić. - Bo obiecaliśmy mu prezent - odparła prezenterka. To rozbawiło jej męża, który dodał: - Bardzo chce (Henryk - przyp. red.) zaśpiewać - zaznaczył. - Już nie możemy się doczekać, a najlepsze jest to, że pamiętamy, jak chodziliśmy na Staśka i Tadka koncerty bożonarodzeniowe - wyjawiła Rozenek-Majdan. - Ja szczególnie pamiętam Tadka, który też nie bardzo lubił śpiewać - podsumował sportowiec. Później na profilu celebrytki pojawił się wpis nawiązujący do koncertu. "Henio dał z siebie wszystko i choć jestem trochę nieobiektywna, to powiem jedno - był najlepszy!" - napisała. Zdjęcia wyjątkowych chwil znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Henio uczęszcza do elitarnego przedszkola. Rozenek wydaje na czesne niemal 30 tysięcy złotych!

Małgorzata Rozenek od dba o wykształcenie synów. - Niezależnie od tego, co się wydarzy z moją przyszłością zawodową czy z przyszłością jego taty, wiemy, że jego edukacja, która jest dla mnie kluczowa w kontekście moich dzieci, jest już zabezpieczona - mówiła w rozmowie ze Światem Gwiazd. Nie inaczej jest w przypadku najmłodszego z nich. Jak się okazuje, Henio uczęszcza do przedszkola, którego roczne czesne wynosi aż 28 tysięcy złotych! Czterolatek ma tam możliwość poznania języka francuskiego, co z pewnością daje spore możliwości w przyszłości.