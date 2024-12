Marianna Schreiber nie schodzi ostatnio z medialnych nagłówków. Celebrytka niedawno przyznała, że spotyka się z Przemysławem Czarneckim, klubowym kolegą swojego (prawie byłego) męża. Zawodniczka MMA poinformowała o tym fanów, publikując wspólne zdjęcie. Fotografia zdążyła już jednak zniknąć z profilu celebrytki, co nie umknęło uwadze internautów. Co się stało?

Marianna Schreiber usunęła zdjęcia z Przemysławem Czarneckim. Ujawniła, dlaczego

Marianna Schreiber odnalazła szczęście u boku Przemysława Czarneckiego. Pierwsze plotki na temat ich relacji pojawiły się, kiedy do sieci trafiły zdjęcia ze wspólnych zakupów. Niedługo później celebrytka potwierdziła doniesienia, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie z nowym ukochanym. W rozmowie z Plejadą wyznała jednak, że z perspektywy czasu żałuje swojej decyzji.

Są błędy, które popełniam i ten do takich zaliczam. Tutaj w tej kwestii, to nie powinno po prostu wypłynąć

- stwierdziła. "Nawet nie wypłynąć, po prostu nie powinno mieć miejsca i tyle. (...) W tej kwestii w ogóle pewnych rzeczy żałuję. Najważniejszymi osobami w moim życiu jest moja córka i moja mama - tego się trzymam i ta sytuacja jest dla mnie nauczką" - dodała celebrytka.

Na tym nie koniec. Po chwili Schreiber stwierdziła, że przez to, że nadal jest mężatką, nie może pozwalać sobie na "żadne à la związki". "Nie zamierzam unieważniać tego ślubu kościelnego, bo brałam go z miłości, więc jakby też nie mogę sobie pozwolić na żadne à la związki" - powiedziała. Czyżby więc definitywnie zakończyła relację z Czarneckim?

Marianna Schreiber nie ukrywała intymnych szczegółów nowego związku

Zanim Marianna Schreiber zdecydowała, że żałuje upublicznienia związku z Przemysławem Czarneckim i usunęła wspólne zdjęcie, ochoczo dzieliła się szczegółami relacji. Celebrytka zdradziła nawet bardzo intymne fakty. W odpowiedzi na zarzuty jednego z internautów dotyczące tego, iż znalazła nowego partnera jeszcze przed rozwodem, odpowiedziała, że "gdy się nie cudzołoży, nie żyje się w grzechu. Później rozwinęła jeszcze swoją wypowiedź. "Dla wielu hejterów: proszę, sprawdźcie, co oznacza cudzołożenie. Napisałam, że ja tego nie czynię. Ale wielu z was nie wie, co to znaczy. Nie pisząc wprost, cudzołożyć to znaczy współżyć" - odpisała ciekawskim, zaznaczając, że jest w tzw. białym związku.