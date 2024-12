Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja charytatywna, której celem jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki wsparciu darczyńców, każda z rodzin otrzymuje paczkę zawierającą nie tylko podstawowe artykuły spożywcze, ale także rzeczy, które poprawiają komfort życia. W 2024 roku do inicjatywy ponownie dołączyła para prezydencka. Na oficjalnym profilu prezydenta RP pojawiło się zdjęcie z chwili komponowania paczki. Uwagę zwracają jednak nie prezenty, ale stylizacja pierwszej damy.

REKLAMA

Zobacz wideo Woliński o Melanii Trump. Duda powinna się inspirować? Wybierz serwis

Andrzej i Agata Dudowie na tle choinki. Pierwsza dama cała na czarno, a prezydent wyluzowany

Andrzej Duda wraz z małżonką jak co roku włączyli się w pomoc najbardziej potrzebującym w ramach akcji "Szlachetna Paczka". Z tej okazji w mediach społecznościowych Andrzeja Dudy pojawiło się zdjęcie dokumentujące finał akcji." Na potrzeby rodziny zostały zakupione m. in.: potrzebne meble, specjalna żywność, środki higieniczne, ubrania, materiały szkolne, zabawki, gry" - czytamy na profilu prezydenta, który pozował do zdjęcia z prezentami dla dzieci.

Na wspomnianej fotografii widzimy parę prezydencką wśród choinek i innych świątecznych dekoracji. Agata Duda zaprezentowała się w czarnej sukience koszulowej z paskiem w pasie i ozdobnymi elementami na rękawach. Całość, choć bardzo elegancka, wyglądała smutno. Czerń niespecjalnie pasuje do świątecznej atmosfery. Ponadto pierwsza dama zrezygnowała z biżuterii. Wybrała jedynie na zegarek na czarnym pasku. Uwagę zwraca także fryzura żony prezydenta. Agata Duda postawiła na fryzurę z przedziałkiem na środku głowy i mocno uniosła włosy. Całość nie wyglądała zbyt naturalnie. A jak prezentował się Andrzej Duda? Polityk zapozował do zdjęcia w ciemnym garniturze i białej koszuli. W oczy rzuca się jednak brak krawata i rozpięty kołnierzyk. Czyżby w ten sposób chciał postawić na luz?

PRZECZYTAJ TEŻ: Projektantka ujawnia sensacyjne kulisy współpracy z Agatą Dudą. Nie owija w bawełnę

Czym jest Szlachetna Paczka?

Pierwsza edycja Szlachetnej Paczki odbyła się w 2001 roku. Od tamtej pory uznaje się ją za jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Jak wynika z raportów prowadzonych na oficjalnej stronie akcji, w 2023 roku Szlachetna Paczka "połączyła niemal 700 tysięcy osób, w tym Wolontariuszy, Darczyńców i Potrzebujących z 17 012 tys. Rodzin, a łączna wartość pomocy materialnej w postaci paczek osiągnęła niemal 74 miliony złotych".