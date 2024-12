Doda wraz z końcem roku nie zwalnia tempa. Wokalistka wzięła ostatnio udział w dwugodzinnej rozmowie w podkaście Żurnalisty, gdzie opowiedziała o swoim życiu w show-biznesie. Tym razem odwiedziła studio programu "halo, tu polsat". W rozmowie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim wyjawiła, że w 2025 swoją premierę będzie miał film dokumentalny o jej życiu. Jak sama przyznała, dwa lata negocjowała kontrakt na ten film. "Od dziecka o tym marzyłam i myślę, że jest to marzenie także wszystkich moich fanów, więc będzie się działo (...) Będzie to coś przełomowego. Chciałabym zostawić po sobie ikoniczny film z morałem. Robię to dla siebie, po powoli wygaszam moją karierę estradową" - podkreśliła. Ekipa śniadaniówki Polsatu przygotowała dla wokalistki wyjątkową niespodziankę i w studiu zjawiła się astrolożka.

Astrolożka o życiu uczuciowym Dody. Wspomniała o toksycznych partnerach

W studiu "halo, tu polsat" zjawiła się Anna Grzywaczewska, astrolożka znana pod pseudonimem Merkuria. Ekspertk przygotowała dla Dody horoskop. "Słuchajcie tak mocnego wodnika, tak skrajnego indywidualisty... ciężko jest spotkać taką osobę, która tak walczy o swoją niezależność, jak Dorota. Za wszelką cenę. Wolność, niezależność, indywidualność... jest w stanie zapłacić każdą cenę za to, aby zostawić dla siebie to, co najważniejsze. Podziwiam, że jest tak bezkompromisowa" - zaczęła astrolożka. Merkuria opowiedziała także o relacjach romantycznych Dody. Jak wiadomo, wokalistka niedawno rozstała się z Dariuszem Pachutem, co odbiło się szerokim echem w mediach. "Dorota jest bardzo ufna w miłości, wręcz naiwna. Indywidualistka skrajna w miłości i ma tendencję do przyciągania mężczyzn, którzy się na niej wieszają" - stwierdziła ekspertka i gorzko podkreśliła, jaki typ mężczyzn przyciąga Doda.

Mężczyzna-bluszcz, który tworzy sobie wokół Doroty przestrzeń do rozwoju kosztem tej dziewczyny

- powiedziała astrolożka i dodała, że Doda jest zdecydowaną tradycjonalistką w związkach. "Monogamia, te sprawy... wierność, układ jeden na jeden. Słuchajcie, dziewczyna świetnie by się sprawdziła w małżeństwie" - dodała Merkuria. Astrolożka znalazła także chwilę na wróżenie z kart tarota. Jak się okazuje, w życiu uczuciowym może nastąpić wiele zmian.

Proszę popatrzeć przepiękna karta dziesiątka pucharów. Para, która leży sobie przed kominkiem z pieskiem, z kotkiem... szczęście rodzinne, czyli to o czym marzysz

- podsumowała astrolożka.

Doda w Polsacie fot. screen Polsat

Doda wystąpi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów. Ma także niespodziankę dla fanów

Podczas spotkania w programie "halo, tu polsat" Doda zaprosiła wszystkich zainteresowanych na zlot fanów, który odbędzie się 15 grudnia w centrum handlowym Złote Tarasy w Warszawie. "Będą różne rozmowy na temat zdrowego życia i sportu, co bardzo lubię" - zapowiedziała Doda. Doda jest także jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów, która odbędzie się w Toruniu. "Bardzo się cieszę, że zmieniliśmy miasto. Zawsze to jest jakaś nowość. Jakiś taki świeży podmuch pierniczka toruńskiego" - podsumowała rozbawiona Doda. Wokalistka podczas koncertu na scenie pojawi się dwa razy i zaprezentuje swoje utworu w nowych aranżacjach. Podczas jednego z występów będzie jej towarzyszyć orkiestra.