Katarzyna Warnke rozmawiała z Małgorzatą Domagalik w ramach cyklu "Dziękuję, nie słodzę by Perlage Stories". W wywiadzie nie zabrakło sporej dawki prywaty, o której gwiazda "Kobiet mafii" chętnie mówi. Postanowiła nawet zadzwonić do byłego męża...

Katarzyna Warnke wykonała telefon do Stramowskiego. Szczere wyznanie

Gwiazda jest zdania, że "podobno któraś ze stron zawsze bardziej kocha". Według Domagalik z kolei "lepiej jest w związku, gdy kobieta kocha mniej". Część widzów jest zaskoczona, że do tej dyskusji dołączył nagle Piotr Stramowski, do którego Warnke zadzwoniła podczas rozmowy o relacji. Była para najpierw rozmawiała o świecie aktorskim, a potem usłyszeliśmy nieco więcej na temat miłości. W relacji Warnke i Stramowskiego nie zabrakło szaleństwa. - Miłość jest miłością. Każdy związek bardziej lub mniej jest formą szaleństwa. I tak było u nas, z tego, co ja pamiętam. Że to zdecydowanie było przekroczenie pewnych norm - przekazał aktor. Powiedział także, jak wyglądał jego związek z Warnke. - Pary mogą się bardzo kochać, ale się nie dogadywać, tak jak między mną i Kasią było ostatecznie. Zawsze była między nami jakaś spina. Robiliśmy wszystko, ale nie potrafiliśmy tego przeskoczyć.

Zawsze tam był jakiś (...) [problem - przyp. red.], pomimo wielkiej miłości

- dodał.

Katarzyna Warnke podsumowała wypowiedź byłego męża z przekąsem

Takiej szczerości mało kto się spodziewał. Po raz kolejny usłyszeliśmy, że byli partnerzy mają do siebie szacunek i panuje między nimi pokój. W dawnych rozmowach sama Warnke mówiła, jak ważna jest dla niej relacja z partnerem. W jednym z wywiadów z nami przyznała, że nie usunęła wspólnych zdjęć ze Stramowskim z mediów, ponieważ tworzyli razem wspaniałe wspomnienia. Pod koniec rozmowy z Domagalik nie zabrakło podsumowania ze strony Katarzyny Warnke. Zwróciła się wówczas do Piotra Stramowskiego. - I tak dużo wytrzymaliśmy, co? - rzuciła gwiazda. Warto zaznaczyć, że aktorzy utrzymują dobry kontakt ze sobą również ze względu na córkę Helenę. Dzielą się opieką nad nią i dbają o o to, aby nie odczuwała rozstania rodziców.