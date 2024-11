Agnieszka Kaczorowska pozostaje na językach mediów od momentu, gdy gruchnęła informacja o rozstaniu z mężem, z którym wzięła ślub w 2018 roku. Najnowsza rewelacja na temat gwiazdy również nie przeszła bez echa. Tancerka została przyłapana na gorącym uczynku. To mogło się źle skończyć.

Agnieszka Kaczorowska popełniła kilka wykroczeń. Przyłapano ją podczas nocnej przejażdżki

Agnieszka Kaczorowska w wywiadach wielokrotnie podkreślała, że prowadzenie samochodu nie sprawia jej żadnych trudności. Co więcej, kładła silny nacisk na bezpieczną jazdę i przestrzegała wszystkich przepisów drogowych. - Jestem mamą, więc dla mnie ważne jest, żeby prowadzić samochód bezpiecznie - wyznała jakiś czas temu agencji Newseria Lifestyle.

Wygląda jednak na to, że nawet najlepszy kierowca nie jest nieomylny, a ostatnia przejażdżka aktorki "Klanu" mocno wymknęła się spod kontroli. Zaledwie kilka dni temu, przemierzając warszawskie ulice, tancerka złamała szereg przepisów. Jak donosi Fakt, najpierw jechała pasem przeznaczonym dla ruchu autobusów, a następnie zatrzymała się na ścieżce rowerowej, stwarzając zagrożenie dla potencjalnych cyklistów. To jednak nie wszystko. Kaczorowska na dalszych etapach trasy popełniła jeszcze kilka błędów. Zaparkowała w strefie wykluczonej z ruchu, aby zaopatrzyć się w pizzę i kubek kawy w pobliskiej restauracji. Niechlubne zachowanie na drodze tym razem uszło Agnieszce płazem. W przeciwnym razie aktorkę mogłyby spotkać nieprzyjemne konsekwencje. Za trzy wykroczenia na jej konto trafiłoby kilka mandatów i sporo punktów karnych. Co myślicie o nocnym rajdzie Agnieszki? Dajcie znać w sondzie poniżej.

Agnieszka Kaczorowska miała okazję pokazać, na co ją stać na drodze. Wzięła udział w wyścigu

Agnieszka Kaczorowska do tej pory uchodziła za świetnego kierowcę. W 2022 roku wzięła udział w wyścigu gwiazd w ramach czwartej edycji TikTok Speed Games na Torze Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Szybko okazało się, że tancerka może poszczycić się umiejętnościami rajdowymi i razem z Nikodemem Rozbickim radzi sobie najlepiej spośród całej drużyny gwiazd. - Jest to dla mnie duża frajda, ale przede wszystkim dużo rozwoju i nauki bezpiecznej jazdy - podsumowała wówczas rajdowe wyzwanie.