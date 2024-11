Doda w ostatnim czasie skupia się przede wszystkim na rodzinie i bliskich. Piosenkarka raczej unika publicznych wyjść. Wyjątkiem była jej obecność na finale "Tańca z gwiazdami", gdzie udzieliła kilku wywiadów. W rozmowach z dziennikarzami zdradziła, że nie planuje w tym roku żadnych nowych projektów, ale już na początku 2025 roku ma się wydarzyć mnóstwo interesujących rzeczy. Wolny czas Doda wykorzystuje także na tworzenie contentu dla swoich fanów. Tym razem pokusiła się o zamieszczenie kilku mocnych grafik na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupa o pojednaniu Górniak i Dody. "Po co mieć wrogów?"

Doda dzieli się swoimi najważniejszymi zasadami. "Chciałeś rozwoju, to..."

Ostatnie zawirowania po zakończonym związku skłoniły piosenkarkę do kilku ważnych przemyśleń. "Zasada pierwsza. Nigdy nie wracaj do czegoś gorszego tylko dlatego, że jesteś zbyt niecierpliwy, by poczekać na lepsze" - czytamy na profilu Dody. To jednak nie wszystko. "Jeden z ważniejszych nawyków do nauczenia się - nie odbieraj niczego personalnie" - kontynuowała. Na koniec wrzuciła jeszcze jeden kafelek z krótkim przesłaniem. "Pamiętaj, że chciałeś rozwoju. Nie bądź zaskoczony, że życie stawia przed tobą wyzwania" - czytamy. Co o tym myślicie?

Doda skomentowała rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Maciej Peli. "Tragedia"

Sytuacja między Agnieszką Kaczorowską i Maciejem Pelą wciąż jest dosyć napięta. Para od dłuższego czasu bawi się w medialne przepychanki. Większość osób uważa, że takie zachowanie nie jest najlepszym rozwiązaniem, a pod uwagę powinno być brane przede wszystkim dobro dzieci. Tego samego zdania wydaje się być również Doda. - To jest tragedia. To jest bardzo, bardzo złe. Na szczęście ja nie mam dzieci z żadnym z moich ex, też nie każdy związek mnie zaprowadził pod ołtarz... dzięki Bogu. Z biegiem lat, z biegiem doświadczeń, a zwłaszcza gdy ma się dzieci, raczej powinno się to wszystko zachowywać dla siebie. Ja sobie nie wyobrażam brać udziału w takich dramach - oznajmiła w rozmowie z portalem Party.pl. ZOBACZ TEŻ: Pachut wytoczył ciężkie działa. "Nie będzie to komfortowe". Jest stanowisko menedżmentu Dody