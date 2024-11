Anna Lewandowska po zakończeniu działalności Healthy Center by Ann w Warszawie nie poddała się i postanowiła spróbować sił w słonecznej Hiszpanii. Edan Studios to najnowszy projekt, czyli studio, od którego bije minimalizmem, luksusem i nowoczesnością. W ofercie nowej świątyni sportu Lewej znajdziemy nie tylko sale treningowe do pilatesu, tańca czy treningu siłowego, ale i miejsce, w którym można zdrowo zjeść i odpocząć. Jesteście ciekawi, jak wyglądały gwiazdy na otwarciu tego studia?

Anna Lewandowska zgarnia gratulacje od polskich sław. Marina i Krupińska zadały szyku

Zacznijmy od stylizacji Pauliny Krupińskiej, która na otwarcie studia postawiła na hit sezonu - sukienkę do ziemi w kolorze bordowym. Sylwetka prezenterki idealnie wyglądała w tym fasonie. Krupińska postanowiła dobrać do tej stylizacji złote, wyraziste kolczyki i związała włosy w minimalistycznego koka. W tym wydaniu robiła sobie zdjęcia w nowoczesnych pomieszczeniach studia, razem z innymi gwiazdami. Z kolei mieszkająca od niedawna w Hiszpanii Marina przyszła w jeansowej sukience odsłaniającej nogi. Nawet w tak klasycznej stylizacji robiła ogromne wrażenie. Na otwarciu nie mogło zabraknąć jej męża Wojciecha, który postawił na szarość. Zdjęcia sław znajdziecie w galerii.

Lewandowscy dumni z kolejnego przedsięwzięcia Anny. Lewy nie mógł ominąć otwarcia studia

Przejdźmy teraz do największych gwiazd wieczoru, czyli Anny Lewandowskiej i Roberta. Trenerka postawiła na szarość - top bez ramion dopasowała do spodni o szerokiej nogawce i do sandałków na obcasie. W tej eleganckiej klasyce pokazała nawet popisowy taniec, którym zachwycili się goście podczas części oficjalnej. Lewy natomiast postawił na niezawodne połączenie czerni i bieli z zaskakującym dołem - kapitan polskiej reprezentacji dobrał do czarnego garnituru białe buty. Pod kadrem duetu nie brakuje ciepłych słów. "Niesamowite miejsce…stworzyłaś to całą sobą", "Aniu gratulacje", "Najlepsza para w tym pokoleniu", "Cudowni i najlepsi" - czytamy komentarze fanów.