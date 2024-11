Doda wbija szpilę Kaczorowskiej i Peli. Nie bawiła się w subtelności

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela budzą ostatnio sporo zainteresowania za sprawą ich głośnego rozstania. Tancerka, która już od czasów przedszkolnych związana jest z serialem "Klan" była ostatnio u Kuby Wojewódzkiego. W programie potwierdziła, że nie jest już z Pelą. Niedługo potem na temat rozpadu ich związku wypowiedział się jej były partner, który odwiedził studio "Dzień dobry TVN". W programie podzielił się m.in. treścią wiadomości, jaką otrzymał od swojej żony na kilka dni przed rozstaniem i podkreślił, że to on przejął większość obowiązków w domu, aby Kaczorowska mogła rozwijać się zawodowo. Ich rozstanie jest szeroko komentowana przez różne osoby z show-biznesu. Ostatnio głos w tej sprawie zabrała Doda.

Doda komentuje medialną aktywność Kaczorowskiej i Peli. "To jest tragedia"

Doda sama niedawno przeżyła rozstanie, więc doskonale wie, z jakimi emocjami wiąże się ten bolesny proces. Wokalistka nie jest już w związku z Dariuszem Pachutem, chociaż internauci ciągle doszukują się dowodów na to, że jednak są razem, co ostatnio zasugerowano pod jednym ze zdjęć sportowca. Jego reakcja nie pozostawia żadnych złudzeń. W rozmowie z portalem Party.pl Doda wypowiedziała się na temat ostatniej medialnej aktywności Kaczorowskiej i Peli. Wokalistka skrytykowała poczynania pary i podkreśliła, że najbardziej odbije się to na dzieciach.

To jest tragedia. To jest bardzo, bardzo złe. Na szczęście ja nie mam dzieci z żadnym z moich ex, też nie każdy związek mnie zaprowadził pod ołtarz... dzięki Bogu

Z biegiem lat, z biegiem doświadczeń, a zwłaszcza gdy ma się dzieci, raczej powinno się to wszystko zachowywać dla siebie. Ja sobie nie wyobrażam brać udziału w takich dramach - oznajmiła Doda.

Kotońska komentuje rozstanie Kaczorowskiej. Przypomniała sobie jej słowa o miłości

Nie tylko Doda zabrała głos w sprawie rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Swoje trzy grosze dorzuciła także Agnieszka Kotońska z "Gogglebox". Celebrytka w programie stacji TTV oglądała odcinek Kuby Wojewódzkiego, gdzie była partnerka Peli rozprawiała o rozpadzie małżeństwa. Nagle Kotońska wypaliła w kierunku telewizora. - Ale jeszcze w dżungli mówiła, że go kocha! - powiedziała w emocjach. Wszystko wskazuje na to, że takie słowa padły w prywatnej rozmowie pań w trakcie realizacji programu "Królowa przetrwania". Co o ty sądzicie? Więcej przeczytasz tutaj: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" dorzuciła trzy grosze do rozstania Kaczorowskiej i Peli. Mocne