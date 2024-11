Doda wije się na plaży. Zobaczcie, co napisała. Nawiązała do Pachuta?

Doda i Dariusz Pachut od jakiegoś czasu nie są już razem. Na początku października podróżnik opublikował oświadczenie, w którym oficjalnie potwierdził domysły, że ich związek należy do przeszłości. Choć początkowo nie chciał zdradzać szczegółów tej sprawy, to jednak w ostatnich dniach nieco się odpalił. Doda nie zamierza komentować jego zachowania, ale zobaczcie, co napisała w najnowszym poście.

Doda nawiązuje do sytuacji z Dariuszem Pachutem? Zobaczcie, co napisała

Artystka opublikowała dwa zdjęcia zrobione na plaży, na których wygina się na plaży. Zmieniła kolory, nadając kadrom bardziej refleksyjnego charakteru. Przy okazji dodała wpis. "Trzeba umieć się wycofać z arenki, gdy zaczyna plaża spokojna służyć do drzemki" - napisała, po czym zachęciła do oddawania na nią głosów w plebiscycie. Nie da się nie odnieść wrażenia, że to oficjalne przyznanie się do tego, że nie zamierza wchodzić w publiczne pranie brudów. A atmosfera wokół Dariusza Pachuta zrobiła się naprawdę gorąca! O co chodzi? W skrócie - podróżnik ma już dość. Przyjaciel Dody rozpoczął publiczną wymianę zdań z byłym wokalistki. W rozmowie z portalem Show News Dżaga opowiedział nieco o rozstaniu celebrytów i podkreślił, że Rabczewska "jest o krok dalej i żyje swoim życiem", a mając na myśli Pachuta, zaznaczył, że "ta osoba nie istnieje w naszych rozmowach, spotkaniach". Nie zabrakło wtedy też szpili, którą mu wbił. "Niech go przygarnie jakaś celebrytka" - ironizował (Dariusz nazywany jest "łowcą celebrytek" - przed Dodą spotykał się z Dorotą Gardias).

Ten wywiad rozjuszył sportowca, który nagrał InstaStories, gdzie zwrócił się do Dżagi. Poczuł, że jego spokój został zmącony i ujawnił, że razem z prawnikami wycofują się z zawartych ustaleń. Zobacz: Pachut ma dość. Zwraca się do przyjaciela Dody. "Sam byłeś w szoku". Oprócz tego Dariusz Pachut chętniej odpowiadał także na pytania fanów, którzy uaktywnili się na jego profilu na Instagramie. Jedna z internautek napisała wprost, że wokalistka i sportowiec jej zdaniem są nadal razem, i co więcej, znalazła dowody. Celebryta odpisał jej wprost i poprosił o jedno. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: Pachut nadal jest z Dodą? Internautka znalazła trop. Ostra reakcja sportowca.

Management Dody zareagował na InstaStories Pachuta

Portal Jastrząb Post skontaktował się z osobami z otoczenia Doroty Rabczewskiej, żeby dowiedzieć się, co sądzą o wyznaniu Pachuta. Ci przyznali, że jemu zależy na rozwijaniu popularności. "Doda żyje już swoim życiem i nie zniży się do prania brudów publicznie. Od półtora roku nie upublicznia swojego życia prywatnego. Wszystko, co mówi Pan Dariusz, jest w celu budowania jego popularności kosztem sławnych partnerek" - przekazano.