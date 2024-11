Beata Kozidrak w ostatnich dniach wywołała falę spekulacji po tym, jak udostępniła swoje zdjęcie w białej sukni na Instagramie. Niewiele więcej było wiadome. Fani od razu zaczęli dywagować, czy suknia ślubna to nowy muzyczny projekt, czy też Kozidrak postanowiła znów wyjść za mąż. Teraz wiemy już więcej.

Kozidrak przed ołtarzem. To zapowiedź jej nowego singla

Na InstaStories Beaty Kozidrak pojawiły się kolejne kadry. Możemy dostrzec na nich, jak gwiazda idzie do ołtarza w białej sukni. Widzimy także twarz "pana młodego". Wszystko wskazuje jednak na to, że jest to aktor, a nie prawdziwy ukochany Kozidrak. Pod zamieszczonym nagraniem znajduje się bowiem załącznik, który przenosi nas do zapowiedzi nowego utworu gwiazdy. Piosenka "Kochaj mnie znów" już wkrótce będzie miała swoją premierę. Przypomnijmy, że ostatni solowy album Kozidrak "4B" ukazał się w 2023 roku. W październiku ubiegłego roku ukazał się też duet Beaty z Roxie Węgiel, czyli "Łobuz". Z kolei ostatni singiel Bajmu, zatytułowany "My", został wydany w 2018 roku. Wierni fani zespołu od lat czekają też na nowy album idoli. Album "Blondynka" ukazał się bowiem w 2012 roku.

Kozidrak chwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. Partnera nie pokazała

Życie uczuciowe Beaty Kozidrak od dawna wzbudza wiele emocji. W 2016 roku Kozidrak rozwiodła się z Andrzejem Pietrasem, współzałożycielem i menadżerem Bajmu. Rozstanie nastąpiło 37 lat po ślubie. Wokalistka postanowiła przeprowadzić się z rodzinnego Lublina do Warszawy. W wywiadach wielokrotnie wspominała o nowym partnerze, ale nigdy nie pokazała się z nim publicznie. Kozidrak wspominała, że jej ukochany ceni i chroni swoją prywatność. W ubiegłym roku pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. -Na razie mam pierścionek, a co będzie dalej, to ja nie wiem. Mój partner nie jest na pokaz. Jemu wystarczy, że ja jestem osobą rozpoznawalną - powiedziała Beata Kozidrak w rozmowie z Pudelkiem. Jednocześnie piosenkarka potwierdziła, że jest szczęśliwie zakochana i każdemu życzy takiego związku. - Jestem szczęśliwa, jestem kochana i kocham - dodała gwiazda.