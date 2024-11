O rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli ostatnio jest głośno w mediach. Początkowo małżonkowie nie komentowali plotek na temat rozpadu ich związku, ale niedawno Agnieszka Kaczorowska oficjalnie potwierdziła te pogłoski w programie Kuby Wojewódzkiego. Na reakcję jej byłego partnera nie trzeba było długo czekać. Kilka dni później pojawił się w "Dzień dobry TVN", gdzie podzielił się m.in. treścią wiadomości, jaką na kilka dni przed rozstaniem otrzymał od żony. Wywiad Peli odbił się szerokim echem w mediach i na temat rozstania pary wypowiadają się inni celebryci m.in. Sylwia Bomba oraz Maja Hyży. Kaczorowska postanowiła pozornie odwrócić uwagę od tematu jej rozstania i udostępniła w sieci zdjęcie z planu serialu. Wygląda na to, że swoim opisem ujęcia włożyła jedynie kij w mrowisko.

Agnieszka Kaczorowska pokazała zdjęcie z planu. "Czy byłam grzeczna?"

Agnieszka Kaczorowska zyskała popularność w mediach dzięki udziałowi w serialu "Klan". Do obsady dołączyła w 1999 roku, kiedy była jeszcze w wieku przedszkolnym, więc dorastała na oczach widzów. W produkcji wciela się w rolę Bożenki, która jest córką Grażyny i Ryszarda Lubiczów. Aktorka właśnie opublikowała w sieci zdjęcia z planu. Wygada na to, że w "Klanie" właśnie rozpoczęły się święta. Kaczorowska zapozowała u boku dwóch mężczyzn przebranych za świętych Mikołajów. W opisie fotografii dodała dość prowokacyjne pytanie, które w kontekście ostatnich wydarzeń w życiu aktorki nabiera dość dwuznacznego znaczenia.

W tym roku podwójny dylemat czy byłam grzeczna. Pozdrowienia z nieśmiertelnego niczym Mikołaj planu "Klanu"

- napisała w opisie fotografii.

Eliza Trybała z "Warsaw Shore" krótko podsumowała pytanie Kaczorowskiej

Pod wpisem Agnieszki Kaczorowskiej odezwała się m.in. Elizka Trybała znana z "Warsaw Shore", która krótko podsumowała wpis aktorki. "Byłaś grzeszna" - napisała, na co Kaczorowska zareagowała uśmiechem. Emotikonę wyrażającą rozbawienie zamieściła też pod innym, dwuznacznym komentarzem. "Potrzebujesz dwóch. Jeden nie da rady hihi". Celebrytka nie odpowiedziała za to na inne wpisy, które nie miały wydźwięku humorystycznego. "Chyba nie byłaś grzeczna, jeśli mąż płakał przez ciebie", "No w tym roku raczej nie, także będzie rózga". "Nie byłaś" - czytamy.

W sekcji komentarzy padło także pytanie o sam serial. "Wow! Już nagrywacie świąteczne odcinki? Czy to na Mikołajki? Kiedy będzie emisja?" - zapytała jedna z internautek. "Mikołajki. Zapraszamy 6.12 do TVP" - odpowiedziała.