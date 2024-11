Program "Must be the music" królował na ekranach polskich telewizorów do 2011 do 2015 roku. Doczekał się aż 11. sezonów. Później Polsat zrezygnował z kolejnych edycji. Już wkrótce, bo wiosną 2025 roku, muzyczny show powróci. Pojawi się nowy skład jury i prowadzących. Właśnie odbyła się jedna z konferencji prasowych programu "Must be the music".

"Must be the music". Gwiazdy na konferencji prasowej. Tak wyglądali jurorzy

Nowymi jurorami najnowszej edycji "Must be the music" będą Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski i Sebastian Karpiel-Bułecka. Słynna piosenkarka pojawiła się na konferencji prasowej w sportowym wydaniu. Wybrała z tej okazji cielisty top z nietypowymi napisami z czarnym suwakiem. Na to narzuciła masywną granatową marynarkę i spodnie od kompletu. Całość dopełniła szpilkami. Nie da się ukryć, że to oryginalne połączenie. Kwiatkowski poszedł w elegancję i wybrał szare, garniturowe spodnie w połączeniu z czarną bluzką. Z kolei Karpiel-Bułecka postawił na luźniejszy look, składający się z jeansów i rozpiętej koszuli. Elegancji dodał sobie szarą marynarką. Jak oceniacie? Zdjęcia stylizacji gwiazd znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Must be the music". Prowadzący zabłysnęli na konferencji prasowej. Tylko spójrzcie!

Prowadzącymi najnowszej edycji "Must be the music" zostali: Patricia Kazadi, Adam Zdrójkowski i Maciej Rock. Kobieta postawiła na sportową kreację. Cała jej stylizacja była w kolorze intensywnej czerwieni. Kazadi wybrała luźne spodnie, sportową koszulkę i rozpinaną bluzę. Nie zapomniała o nietypowym dodatku, czyli szpilkach. Całość dopełniła złotą biżuterią. Zdrójkowski postanowił zaprezentować się w luźny sposób: wybrał jeansy, trampki i koszulę w kratę. Rock postawił na bardziej elegancki strój. Pokazał się w czarnych spodniach i swetrze w panterkę. Jak oceniacie ich stylizacje?