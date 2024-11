Anna Lewandowska ma już dosyć. Ostra reakcja na działania oszustów

W mediach społecznościowych roi się od fałszywych reklam. Z zamieszczonych postów gwiazdy dowiadują się np. o swojej śmierci albo o tym, że zostały aresztowane przez policję. Treści są często opatrzone znakami polskich portali. Jakiś czas temu na Facebooku zaczęły pojawiać się wpisy imitujące newsy z takich serwisów jak Gazeta.pl, Wprost czy Onet. W takich przypadkach warto od razu zgłaszać je moderatorom danej platformy. Z problemem fałszywych reklam zmaga się również Anna Lewandowska. Trenerka fitness od razu skontaktowała się z Metą.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska o otaczającym nas świecie. "Dużo złego się dzieje, żyjemy w lęku"

Anna Lewandowska oburzona działaniem Mety. "Podjęliśmy kroki prawne"

W ostatniej rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Lewandowska przyznała, że wielokrotnie natknęła się na reklamy wykorzystujące jej wizerunek. "Nasi prawnicy oczywiście zajęli się już tą sprawą. Skontaktowaliśmy się z Metą i podjęliśmy kroki prawne, ponieważ mój wizerunek został bezprawnie wykorzystany, w kontekstach przekraczających wszelkie granice. Niestety, wiele osób się na to nabrało" - tłumaczyła. Lewandowska zdradziła, że choć walka z fałszywymi reklamami nie jest łatwa, to nie zamierza odpuścić. "Podjęliśmy już odpowiednie działania. Pracujemy z naszym partnerem nad działaniami edukacyjnymi, które pozwolą podnieść świadomość zagrożeń w społeczeństwie i uchronią przed kolejnymi oszustwami. To będzie element prewencyjny, pokazujący, że sytuacja nie może być bagatelizowana przez nikogo" - mówiła.

Nie tylko Anna Lewandowska. Inne gwiazdy też walczą z fałszywymi reklamami

Fake newsy to utrapienie wielu celebrytów. Niedawno pisaliśmy o Rafale Brzosce, który od dłuższego czasu walczy z Metą. Biznesmen natknął się na wiele postów, które wykorzystywały jego wizerunek. Głos w tej samej sprawie zabrała również Julia Wieniawa, która niedawno przeczytała informację o swojej śmierci. "Nawet nie wiecie, jaką bezsilność już czasem czuję, czytając co rusz to nowe bzdury. Uczulam. Nie wchodźcie w podejrzane linki z tego typu clickbaitami i nie wierzcie we wszystko, co znajduje się w mediach" - apelowała. ZOBACZ TEŻ:Ida Nowakowska padła ofiarą przestępstwa. I my również. Oszuści podszywają się pod Gazeta.pl