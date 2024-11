Stanowczy ruch Agnieszki Kaczorowskiej. Nie trzeba było długo czekać

Agnieszka Kaczorowska pierwsza potwierdziła publicznie, że jej związek dobiegł końca. Pela został następnie zaproszony do TVN, gdzie przedstawił swoją wersję rozpadu małżeństwa. - Czuję się, że ta odpowiedzialność nie jest wzięta na barki. Chciałbym być uszanowany i usłyszeć prosto w twarz prawdziwy powód, bo tego też nie usłyszałem nigdy - wyznał. Po wywiadzie profil Kaczorowskiej zalały komentarze. Aktorka znalazła na to sposób.

Agnieszka Kaczorowska zareagowała na odbiór wywiadu męża. Tym ruchem panuje nad sytuacją?

Gwiazda "Klanu" po medialnym szumie dotyczącym rozstania otrzymała wsparcie od fanów, ale i masę krytycznych komentarzy, które widzimy pod jej ostatnimi postami. "Po numerze Cichopkowej i Hakiela czekałam kiedy to 'idealne' życie tej parki się rozpadnie ... Długo nie trzeba było czekać" - to tylko jeden z komentarzy na profilu Kaczorowskiej. Sama zainteresowana postanowiła nie odpowiadać na hejt i zablokowała możliwość komentowania pod najnowszą rolką z córkami. Jak można zauważyć, jest to post sponsorowany. Co ciekawe, pod pozostałymi postami Kaczorowskiej nadal można dodawać komentarze.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela są na językach całego show-biznesu. Jak na ich rozstanie patrzy Paulina Smaszcz?

Paulina Smaszcz po zapoznaniu się z ostatnią rozmową Peli, dała do zrozumienia, że przesyła mu wyrazy wsparcia. - Panie Macieju, przetrwa pan, wierzę. Proszę myśleć tylko o córeczkach i panu jako ojcu, który ma być wzorem dla swoich dzieci, jak żyć, jak funkcjonować, w tym trudnym świecie oceny i hejtu. Każdy będzie panu mówić, jak pan ma żyć, co robić, co panu wolno, a czego nie. Proszę tego nie słuchać. Proszę słuchać swojego serca i zaufać sobie - przekazała nam, zwracając się do tancerza. W jej wypowiedzi padło mocne pytanie, nawiązujące do przyczyny rozstania małżonków. - Jak można potem spojrzeć na siebie w lustro bez obrzydzenia? Nie wiem - zastanawia się Smaszcz.